10·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¸ÅÄ°áÍüÆà¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂº¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÊÌSHOT¤â¸ø³«
º£Ç¯7·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25µÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿À¸ÅÄ¤Ï¡¢10·î20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÎÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íâ21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÂ¼ÊËÍ£¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¹á¹Á¹çÎ®¤ä¤Ã¤¿¤±¤ó ¤Þ¤µ¤«¤Î½é¤á¤Æ¤Î°ì¿Í¤Ç³¤³°Î¹¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¸µHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤¢¤ëËÜÂ¼ÊËÍ£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹á¹Á¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ã¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¡ª¡×¡Ö¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂº¡Ä¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¡ÖÄ¶ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§À¸ÅÄ°áÍüÆà¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê