スターフライヤー、特別デザイン機「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World JET」を就航
スターフライヤーは、特別デザイン機「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World JET」（エアバスA320型機、機体記号：JA25MC）を就航する。
5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのドームツアーにあわせてHYBE JAPANが展開する「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World」プロジェクトとコラボレーションした。メンバー5人をラッピングした機体で、全路線を運航する。運航期間は11月17日から2026年4月30日まで。
機内ではオリジナルデザイン紙コップでの飲み物の提供や、スペシャルオーディオチャンネルの放送などを予定している。さらに、往復航空券とホテル、非売品限定ノベルティが付いた「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World JET ツアー」も販売する。