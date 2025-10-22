「なんかお母さんの顔になってない！？」ふくれな、バースデー投稿に意外な反応も。「えぐい可愛さ」
YouTuberのふくれなさんは10月21日、自身のInstagramを更新。誕生日祝いを受けたことを報告しましたが、意外な反応も一部寄せられています。
【写真】「なんかお母さんの顔になってない！？」
ファンからは「お誕生日おめでとう〜」「えぐい可愛さ」「れなち1番お姉ちゃんやけど1番赤ちゃん」「アベンジャーズ大好き」「アベンジャーズのみんなといるれなちゃんほんとに楽しそう」などの声が寄せられました。
中には「なんかお母さんの顔になってない！？」という意外な反応も。このコメントに対してふくれなさんは「なんかわかんのw ホルモン剤で太った」と気さくに返信していました。
(文:堀井 ユウ)
「1番お姉ちゃんやけど1番赤ちゃん」ふくれなさんは「アベンジャーズ 誕生日お祝いしてくれた」とつづり、7枚の写真を投稿。YouTuberのとうあさん、えなぴさん、ゆうぴーまんさんから祝福を受ける様子を載せています。ケーキやバッグのプレゼントがあったようで、表情がとてもうれしそうです。
『バースデー旅行』の模様はYouTubeで！今回は、静岡県に4人で『バースデー旅行』に出かけたそうです。その模様は、とうあさんのYouTubeチャンネルに動画で公開されています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
