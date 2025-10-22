「多頭飼育崩壊」という言葉を知っていますか？

多頭飼育崩壊とは、犬や猫が繁殖を繰り返し増えていくことで飼い主だけでは世話ができなくなることです。

ネコは生まれてからわずか半年で発情期が始まり、交尾をするとほぼ100パーセント妊娠、1回につき4〜5匹の子猫を生むという強い繁殖力をもっています。つがいのネコが年に3回出産し、半数がメスであった場合子猫たちがさらにつがいとなり、それを繰り返すことで1年後には78匹まで増え、3年後には2000匹になるということです。

能登半島地震から1年9か月、被災地でも行き場を失ったネコが問題となっています。今、そのネコたちはどうしているのか。多頭飼育崩壊について考えます。

地震発生から１年９か月…今も相次ぐ“ネコの保護依頼”

「ペットのおうちののいちシェルター」。能登半島地震が発生した翌月の去年2月にできたこちらの施設には、60匹のネコが保護されています。

こねこサポーター 角谷亜紀 代表

「輪島、輪島、中能登、美川、輪島…笹川、輪島」「震災があってそこからネコの依頼がすごく多くて。避難せなあかんしここにネコおるけど、私ら金沢の方に出んなんさかい連れてってくれんかとか。家にネコ集まってくるけどそのネコたちはうちのネコじゃないから連れてってほしいとか」

運営するNPO法人で代表を務める角谷亜紀さん。他のスタッフとともにボランティアで保護ネコの世話を続けてきました。

こねこサポーター 角谷亜紀 代表

「焼け野原の中から保護されたネコちゃん」

こちらのネコ、名前はドラ。以前は輪島朝市のアイドル猫でした。地震後の火災で住処を奪われ、現在はこの施設で暮らしています。

こねこサポーター 角谷亜紀 代表

「ドラ君にすれば7キロほどあった体重が3キロになるくらいお、腹すいとったんやろうね。ビクビクしながらおって…今では自分の家より家っぽいですよ。家なかったんでこの子」

ののいちシェルターに保護されるネコは年間およそ400匹。経費は治療費や手術代だけでも年間900万円かかりそのほとんどは寄付金でまかなっています。

飼育崩壊しないために…あなたは“終生飼育”できますか？

「ゴマ」はののいちシェルターで今年5月に生まれたネコで、幸運なことに新たな飼い主＝里親が見つかりました。

こねこサポーター 角谷亜紀 代表

「人大好きな子なので、このまま人大好きなまま育ってほしい。ずっと一緒に、一緒に寝たりとかできる子なので」

病気になったら治療する、完全に室内で飼うなど多くの条件に納得してもらい譲渡誓約書を交わします。

里親「（カゴに）うまいこと入らんね」角谷さん「あ、でも大丈夫そう」

里親「ありがとうございました」角谷さん「よろしくお願いします」

保護ネコ活動が抱える難しい課題、それは里親が“終生飼育”できるかどうか。

こねこサポーター 角谷亜紀 代表

「実際きのうも、申し訳ないけど来てもらっても譲渡はできないとお断りしました。（飼い主が）高齢だけど子猫が欲しい、あるいは飼育環境が整っていないなどが理由で…」

飼育困難に陥るリスクが高く、再びネコが路頭に迷う可能性があると判断した場合、決して譲り渡すことはありません。それでも「入院することになり飼えなくなった」「生まれた子どもがネコアレルギーだった」など、保護依頼は後を絶たないということです。

こねこサポーター 角谷亜紀 代表

「ペット、犬も一緒でだれも置いていきたくて置いていく人おらんと思う。でも明日はわからないでしょう。永遠の課題です」

そんな中、能登では、地震・豪雨をきっかけに行き場を失ったネコが増え続けている場所も…

能登を離れた飼い主…「かわいそうだから」ネコはエサを求めて

能登半島地震発生から1か月後の志賀町の映像。冷たい雨から身を守ろうと無数のネコが納屋の中に身を寄せていました。同じ時期の能登町では、お腹を空かしたネコが人の姿に気づき、冷たい雪の上にもかかわらず近寄ってきます。

るる動物病院 岡田京子 獣医師

「“かわいそう”“私が何とかしてあげよう”という気持ちでネコを集めてしまう。集めた結果きちんとした環境・医療を提供できなくて、どんどん増えてしまい世話しきれなくなって崩壊する」

こう話すのはペットの往診を専門で行う岡田京子獣医師。ボランティア団体とともに多頭飼育崩壊の現場に足を運んでいます。

岡田さんが強調するのは、避妊・去勢手術の重要性です。Trap（トラップ）＝捕獲、Neuter（ニューター）＝避妊・去勢手術、そしてReturn（リターン）＝元の場所へ戻すこと。それぞれの頭文字をとり「TNR」と呼ばれています。

るる動物病院 岡田京子 獣医師

「はじめの2頭のうちに避妊・去勢手術をして食い止めておけば多頭飼育崩壊にはならない。TNRという処置をすることで殺処分も減るし交通事故で亡くなるネコも減らせる」ネコの“捕獲作戦”開始…警戒心が強いネコと膠着状態に

10月中旬、石川県穴水町でTNR活動を行うボランティア団体に同行取材できました。「ののいちにゃんこのおうち」と「ハピ猫サークル白山（はくさん）」です。

ののいちにゃんこのおうち 中野靖也 副代表

「でもここにこれだけ集まるということは餌やりさん他には？」

依頼主

「他は多分いない」

中野靖也 副代表

「いないのは不幸中の幸いというか、捕獲するうえでは1か所でエサやりの方がやりやすいんです」

依頼主「みんな惜しげもなく（家を）解体しちゃって」

Q地震後にネコ増えた？「ものすごく増えた」

依頼主の男性がもともと飼っていた猫は3匹。被災家屋の公費解体が進むとともに徐々に増え、今では20匹以上のネコが集まってきます。

午後0時半、ネコの保護作戦がスタート、捕獲機が設置されていきます。中にはエサがあり、ネコが興味を示します。依頼主はこの日のために数日間エサを与えておらず、ネコは捕獲機の中にあるエサの匂いに引き寄せられていきます。そして…ネコの保護に成功。

中野靖也 副代表

「これ怯えています…そら怖いわな」

その後も順調に作業が進んでいるように見えましたが…仲間のネコが連れ去られる様子を目にしたことで、警戒心が強いネコは捕獲機の中に入らなくなりました。膠着状態に…。

中野靖也 副代表

「一匹、二匹の現場だと、これがずっと続くんですよ」ボランティア団体へ直接届く周辺住民からの“苦情”…行政の介入は？

2日間で17匹のネコを保護できました。ネコはオスもメスも避妊・去勢手術が行われ、飼い主が所有権を放棄しない限り元の場所に戻します。

ののいちにゃんこのおうち 中野靖也 副代表

「動物愛護の法律で、違うところに戻したら動物遺棄という犯罪行為になる」

今回は依頼主からSOSの声をあげてくれましたが、必ずしもこのようなケースばかりではないといいます。

ののいちにゃんこのおうち 中野靖也 副代表

「（周辺住民から）苦情があって、というのがよくある。その場合は行政・市役所・保健所から“こういう話があるし捕獲してくれないか”という話があればいいんですけど。もっともっと（行政が）介入してほしいし、私らも報告する義務があると思う」

被災地で増え続ける居場所のなくなったネコたち。その小さな鳴き声に手を差し伸べる活動がいま必要とされています。