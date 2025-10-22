秋に行きたいと思う「岩手県の絶景スポット」ランキング！ 2位「八幡平」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の訪れとともに、自然は色づき始めて景色が鮮やかに変わります。澄んだ空気の中、静かな湖や色彩豊かな山々を眺める時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれる特別なひとときです。今年の秋は、そんな絶景スポットで心も体も癒やしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「岩手県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「湿原の景色と紅葉を楽しめたのでまた行きたいです」（40代女性／北海道）、「紅葉で色づいた高原の大パノラマに圧倒されたい」（40代女性／福島県）、「温泉が多く、ナナカマドやダケカンバの紅葉が綺麗なので行きたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「わびさびのある紅葉の景色を楽しめると思うので」（40代女性／兵庫県）、「金色堂と紅葉もいいけど、ライトアップされた紅葉が池面に映るのが幻想的」（50代男性／愛知県）、「中尊寺は、世界遺産にも登録されている歴史あるお寺で、秋の紅葉は格別で、参道の月見坂を散策しながら、赤や黄色に色づいたモミジを楽しめるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：八幡平（八幡平市）／44票岩手県と秋田県にまたがる広大な山地で、秋には全山が紅葉に染まる壮大な景色が広がります。特に八幡平アスピーテラインからの眺めは「雲上の紅葉」とも呼ばれ、ドライブにも最適です。湿原の草紅葉や、澄み切った空の下で見上げる紅葉は、まさに絶景です。
1位：中尊寺金色堂（平泉町）／58票世界遺産・平泉の構成資産の一つであり、12世紀初頭に建てられた仏堂です。堂全体が漆塗りの上に金箔で覆われ、螺鈿や象牙などを用いた装飾が施された豪華絢爛な姿が特徴です。歴史的な価値とともに、周囲の木々が紅葉する秋の風景もまた美しく、厳かな雰囲気の中でその輝きを見ることができます。
