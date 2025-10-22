なでしこジャパン、10月24日の“欧州4強”イタリア戦「テレビ放送・ネット配信」詳細情報

来年3月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップ2026に向けて強化が進むなでしこジャパン（日本女子代表）。

この10月は欧州遠征を行い、アウェイでイタリア、中立地のスペインでノルウェーと対戦する。

なでしこジャパンは先日、今回の代表活動に向けたメンバーを発表し、29歳のDF清水梨紗（リヴァプール）と25歳のDF遠藤純（エンジェル・シティ）がニルス・ニールセン体制で初招集された。

両選手とも、膝の大怪我を乗り越えての代表復帰。怪我をする前はいずれもレギュラーとして活躍していただけに既存メンバーとの融合は今回の大きな注目点となる。

1試合目で対戦するイタリアは、今夏の女子EUROでベスト4に入ったチームだ。

スペインと同居したグループステージを1勝1分1敗で突破すると（スペインは3戦全勝）、準々決勝でノルウェーを2-1と撃破。準決勝ではイングランドに延長戦の末1-2と敗れたものの、そのイングランドが決勝でスペインをPK戦の末に下し、大会連覇を達成している。

現在、欧州で強豪の一角を占める“アズーレ”（イタリア女子代表の愛称）は、多くが国内リーグのセリエAでプレー。昨季王者ユヴェントスやその前の王者ローマなどの選手を中心に構成されている。

今回の招集メンバーで国外組は、DFリーザ・ボアッティン（ヒューストン・ダイナモ）、キャプテンのDFエレーナ・リナーリ（ロンドン・シティ・ライオネス）、FWソフィア・カントーレ（ワシントン・スピリッツ）の3名。25歳の主力MFアリアンナ・カルーゾ（バイエルン・ミュンヘン）は招集外となっている。

FIFAランキング12位のイタリアにとって、同8位のなでしこジャパンとの一戦は、女子EURO後初の強化試合。しかもホームゲームであり、47歳のアンドレア・ソンチン監督率いるチームは高いモチベーションで臨んでくるはずだ。

イタリアと日本の一戦は、現地時間10月24日（金）18:15、日本時間では翌25日（土）1:15からコモのスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで開催。気になる放送予定は以下の通り。

テレビ放送

なし

ネット配信

ABEMA

イタリア戦はテレビでの放送がなく、インターネットの『ABEMA』が独占無料生中継（解説と実況は未発表）。

配信終了後から11月25日（火） 23:59まで無料での見逃し配信も実施される。