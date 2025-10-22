『ちょっとだけエスパー』予告編にプロからの指摘「失敗しちゃってる」「次回からご注意ください！」
Blu-rayプロデューサーの伊尾喜大祐さんは10月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。ドラマの予告編のミスを指摘し、注意を呼び掛けています。
伊尾喜さんは今期放送中のドラマ『シナントロープ』（テレビ東京系）のSNSプロモーションを担当しており、プロならではの視点といえます。
コメントでは、「ほんとだーでも作品の雰囲気にあっててこれはこれで…予告全部みちゃったしw」「動きが早いところだと、そのままでも結構分かるものですね」との声が寄せられました。
「でも作品の雰囲気にあっててこれはこれで…」伊尾喜さんは「公式さん、次回からご注意ください！」とつづり、ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の予告編動画を掲載している投稿を引用。この動画について伊尾喜さんは、「うわあ、エンコード失敗しちゃってる。予告編映像、めちゃコーミング（くし形）ノイズが入ってる。以前ドラマ現場で、劇中映像が同様の失敗をしているのを見かけて、あわてて修正させてもらったのを思い出した」とコメントしています。
『ちょっとだけエスパー』とは？『ちょっとだけエスパー』は、俳優の大泉洋さんが演じる“どん底サラリーマン”・文太が、あるカプセルを飲んだことで“ちょっとだけ”エスパーになり、世界を救う（？）ミッションに挑む物語です。文太は、偶然“仮初の夫婦”となった宮崎あおいさん（※崎はたつさき）演じる四季や、個性豊かなエスパー仲間たちと共に、奇想天外でユーモアあふれる日常を繰り広げます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)