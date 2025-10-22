脳腫瘍と診断されたことを公表している、ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが、自身のインスタグラムを更新。

自身の現況について綴りました。

【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢 】 「少しずつ元気になってるよ！ みんなのお手紙、SNSでのメッセージ…本当に嬉しいです 涙腺崩壊だよ」 ９月に脳腫瘍を公表





真矢さんは「少しずつ元気になってるよ！」と、投稿。



続けて「みんなのお手紙、SNSでのメッセージ…本当に嬉しいです」と綴ると、たくさんの真矢さんへの応援メッセージが貼られた、ボードの前に立つ自身の写真をアップ。



そして「涙腺崩壊だよ ありがとうね❤」と、感謝の想いを記しています。

最後に、真矢さんは「もうすぐルナフェスだね」と、綴っています。









この投稿にファンからは「真ちゃん、少しずつ元気になってて、本当に嬉しい でも、無理はしないでくださいね」・「真矢さん こんにちは♪ 投稿ありがとございます！ 毎日真矢さんの事思っていますょ〜 少しづつゆっくり静養してください」・「真矢さん 真矢さんが回復するように毎日祈ってます 少しずつでも元気になられているようで安心しました❤」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】