高市政権の誕生から一夜明けた２２日、新閣僚たちが初めての記者会見に臨んだ。

小泉前農相から「鈴木大臣らしく」と激励を受けた鈴木農相は早速、独自色を打ち出した。コメどころの山形県選出で元農水官僚でもあり、コメを巡る政策については「生産現場と一緒に、先が見通せる状況を作りたい」と述べた。

会見では「需要に応じた生産」と繰り返し、値崩れを懸念する農家に寄り添う姿勢を見せた。米価の高止まりが続く中で、小泉氏が主導した備蓄米の放出にも慎重を期す考えを明らかにし、省内からは「消費者目線とのバランスを取るべきでは」という声も漏れた。

１６年ぶりに自民党から就任した金子国土交通相は「これまでの大臣がやってきたことを前に進めたい」と語った。国交相は連立を離脱した公明党が長く担っており、国土交通行政の継続性を重視する考えを示した。

入閣は総務相を務めて以来、２度目。国交省の幹部は「少数与党下でも政策を進める力がある」として、「省内に新しい風を吹かせてほしい」と期待を寄せた。

初入閣の牧野復興相は、東北３県の知事と早急に面会する意向を表明した。来年度の発足を目指す防災庁の設置準備も担当し、「災害に屈しない国土づくりを進める」と話した。

農相から転じた小泉防衛相は２２日夜、防衛省で記者会見に臨んだ。この日朝には北朝鮮が弾道ミサイルを発射したばかり。小泉氏は「約２５万人の自衛隊員とともに、我が国と世界の平和と安定のために全力を尽くす」と力を込めた。