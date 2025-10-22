“えりもとレース”が今季のヒットアイテム！ちょっぴりレトロな「ガーリーニット」3選
秋の定番アイテムといえば、ニット。でも、どんなアイテムをお迎えするか迷ってしまいますよね。そこで今回は、コーデをとことんガーリーに仕上げる「レースつきニット」をご紹介します。ちょっぴりレトロなえりもとレースのアイテムが今季のヒットアイテム！華やかさアップに役立ちます♡
レース
ちょっぴりレトロなえりもとレースのアイテムが今季のヒットアイテム！
顔まわりが盛れるから華やかさもアップするのがありがたい♡
Cordinate レースのあしらいでボーイッシュを回避
メンズライクなダボッとボトムは、お腹見せでコーデにメリハリをつけるとスタイルアップも◎。
Item 【Rirandture】レースえりつき黒ニットトップス
着やせも狙えるピタピタニット。レースえりが上品に映える♡
Item 【31 Sons de mode】レースえりつき白ニットトップス
透けレースで華やかさもプラス。繊細な刺繍デザインが唯一無二！
撮影／Kaede Hara（TRON）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来