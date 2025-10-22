“えりもとレース”が今季のヒットアイテム！ちょっぴりレトロな「ガーリーニット」3選

秋の定番アイテムといえば、ニット。でも、どんなアイテムをお迎えするか迷ってしまいますよね。そこで今回は、コーデをとことんガーリーに仕上げる「レースつきニット」をご紹介します。ちょっぴりレトロなえりもとレースのアイテムが今季のヒットアイテム！華やかさアップに役立ちます♡

レース ちょっぴりレトロなえりもとレースのアイテムが今季のヒットアイテム！ 顔まわりが盛れるから華やかさもアップするのがありがたい♡

Cordinate レースのあしらいでボーイッシュを回避 メンズライクなダボッとボトムは、お腹見せでコーデにメリハリをつけるとスタイルアップも◎。 えりつきニットカーディガン 17,930円／SNIDEL レイヤードパンツ 18,700円／HONEY MI HONEY シューズ 11,550円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドックららぽーと豊洲店）

Item 【Rirandture】レースえりつき黒ニットトップス 着やせも狙えるピタピタニット。レースえりが上品に映える♡ レースえりつき黒ニットトップス 15,400円／リランドチュール

Item 【31 Sons de mode】レースえりつき白ニットトップス 透けレースで華やかさもプラス。繊細な刺繍デザインが唯一無二！ レースえりつき白ニットトップス 参考商品／31 Sons de mode（ダブルエー） 撮影／Kaede Hara（TRON）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来