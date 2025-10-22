エクスクルーシブモデル！NEW ERA®で冬のおしゃれを格上げ
ベイクルーズが展開する「JOURNAL STANDARD relume」と「THE STAND」から、NEW ERA®との特別コラボレーションモデルが登場♡英国の伝統的な高級生地メーカーの素材を採用し、冬スタイルにぴったりなキャップとキーホルダーを展開します。STANDではカラフルなMLB/NBAキャップ、relumeではクラシックなツイードキャップとキーホルダーをラインナップ。
THE STANDのカラフルMLB/NBAキャップ
THE STANDのエクスクルーシブモデルは、NEW ERA® 9THIRTYをベースに、英国「HAINSWORTH（ヘインズワース）」社のメルトン素材を使用。
7世代にわたる伝統の生地は、赤いジャケットの生地としても知られ、滑らかな手触りと自然な暖かさを備えています。価格は10,000円＋税。
CAP KEYHOLDERも同素材で3,800円＋税で発売され、遊び心あるギフトにも最適です。
スニダン×ChroNoiR新作アパレル登場♡限定受注は10/22開始
relumeのクラシックツイードモデル
NEW ERA® 9THIRTY
CAP KEYHOLDER
JOURNAL STANDARD relumeからは、スコットランドの「Lovat（ラバット）」社のツイードを使用したNEW ERA® 9FIFTYとCAP KEYHOLDERを展開。
アースカラーで仕上げたツイードはハリ感があり、冬のクラシックスタイルにぴったり。
9FIFTYは8,500円＋税、CAP KEYHOLDERは3,800円＋税。オンラインストアでの先行予約も可能です。丸みのあるフォルムとアジャスター付きでサイズ調整も◎。
冬のギフトや自分へのご褒美に
MLBやNBAロゴのカラフルなキャップ、クラシックなツイードのキャップ、どちらも遊び心と伝統が融合した冬限定のアイテム。
ギフトシーズンに向けて、自分らしいスタイルや大切な人へのプレゼントにもぴったりです♡Instagramでの予約受付も実施中。
数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。
エクスクルーシブモデルで冬スタイルを格上げ
NEW ERA®とのコラボレーションで誕生したSTANDとrelumeの限定モデルは、英国伝統の生地を贅沢に使用した特別感あふれるアイテム。
カラフルなMLB/NBAキャップやクラシックなツイードキャップで、冬のおしゃれをアップデート♡
ギフトや自分へのご褒美に、遊び心と上質感を兼ね備えたキャップとキーホルダーをぜひ手に入れて、冬のコーディネートを楽しんでください♪