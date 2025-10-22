エクスクルーシブモデル！NEW ERA®で冬のおしゃれを格上げ

ベイクルーズが展開する「JOURNAL STANDARD relume」と「THE STAND」から、NEW ERA®との特別コラボレーションモデルが登場♡英国の伝統的な高級生地メーカーの素材を採用し、冬スタイルにぴったりなキャップとキーホルダーを展開します。STANDではカラフルなMLB/NBAキャップ、relumeではクラシックなツイードキャップとキーホルダーをラインナップ。

THE STANDのカラフルMLB/NBAキャップ

THE STANDのエクスクルーシブモデルは、NEW ERA® 9THIRTYをベースに、英国「HAINSWORTH（ヘインズワース）」社のメルトン素材を使用。

7世代にわたる伝統の生地は、赤いジャケットの生地としても知られ、滑らかな手触りと自然な暖かさを備えています。価格は10,000円＋税。

CAP KEYHOLDERも同素材で3,800円＋税で発売され、遊び心あるギフトにも最適です。

relumeのクラシックツイードモデル

NEW ERA® 9THIRTY

CAP KEYHOLDER

JOURNAL STANDARD relumeからは、スコットランドの「Lovat（ラバット）」社のツイードを使用したNEW ERA® 9FIFTYとCAP KEYHOLDERを展開。

アースカラーで仕上げたツイードはハリ感があり、冬のクラシックスタイルにぴったり。

9FIFTYは8,500円＋税、CAP KEYHOLDERは3,800円＋税。オンラインストアでの先行予約も可能です。丸みのあるフォルムとアジャスター付きでサイズ調整も◎。

冬のギフトや自分へのご褒美に

MLBやNBAロゴのカラフルなキャップ、クラシックなツイードのキャップ、どちらも遊び心と伝統が融合した冬限定のアイテム。

ギフトシーズンに向けて、自分らしいスタイルや大切な人へのプレゼントにもぴったりです♡Instagramでの予約受付も実施中。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

エクスクルーシブモデルで冬スタイルを格上げ



NEW ERA®とのコラボレーションで誕生したSTANDとrelumeの限定モデルは、英国伝統の生地を贅沢に使用した特別感あふれるアイテム。

カラフルなMLB/NBAキャップやクラシックなツイードキャップで、冬のおしゃれをアップデート♡

ギフトや自分へのご褒美に、遊び心と上質感を兼ね備えたキャップとキーホルダーをぜひ手に入れて、冬のコーディネートを楽しんでください♪