＜介護施設にいる義母に＞「新しい下着を届けて」と丸投げする義妹に腹立つ！頑なに拒否する理由は…
高齢になった親が施設にいる。そんな家庭もあるかもしれません。自宅で介護するよりはるかに負担は少ないでしょうが、先方とのやり取りなど何かしら手間がかかることはあるものです。
施設に入所している義母。新しい下着の用意を頼まれたけれど
義母さんが入所する施設の介護士から、「新しい下着を用意してください」と頼まれた。そんな投稿がママスタコミュニティにありました。
『義母の下着がボロボロだそうで「新しい物を持ってきてください」と言われました。義妹は遠方にいるので「購入して送ってくれたら、持っていきます」と伝えたところ、「そちらで購入して持っていってほしい」だって。それくらいのことさえ、やろうと思わないのかな』
『投稿者さんの家から施設は近いってこと？ 義妹さんが用意すると送料もかかるから、投稿者さんが買ったほうがいいのでは』
投稿者さんがこの件を頼まれたのは、義母さんに面会に行ったタイミング。施設は遠くなさそうですし、だからこそ「送ってくれたら持っていく」と申し出たのでしょう。
客観的に考えれば、投稿者さんが下着を買って届けるほうがスムーズかもしれません。「下着はすぐに入り用なのだろうから、今回は買って持っていってあげたら？ 送ってもらって届けると遅くなるから、義母さんがかわいそう」といったコメントもありました。
『面会には行くんですよね？ それなら施設としては義妹さんが手配して、投稿者さんが記名して持ってきてくれるのがありがたい』
介護施設で働いているという方からは、こんな声も届きました。面会に行く、つまり投稿者さんと義母さんの関係性は悪くないと想像できます。記名して届けるくらいなら、大した手間でもなさそうです。
大した手間でもないことを断固拒否する、その理由は
しかし、投稿者さんはこうした意見を断固拒否。「義妹が買うと送料がかかる？ 送料に配慮して、私がガソリン代を使って買いに行くということ？ 一定額購入すれば、送料無料になるサイトも多いのに」、そして「どうして私が記名しなくちゃいけないの？ 義妹が書いてから、送ってくればいいのに」と、コメントを返しました。
『投稿者さんが買って届けたら？ 施設に預けておけば介護しなくてもいいんだから、下着なんてお安い物でしょうに。どうしてそんなに頑なに嫌がるの？』
最近では「介護は実子で」という認識が浸透していますが、さほど高額な物でもない下着を購入して記名して届ける程度なら、嫁がやってあげてもバチは当たらないといったところでしょうか。「グダグダ言わずにさっさと買って、記名して持っていきなよ」といったコメントが代表するように、投稿者さんがなぜ嫌がっているのかを理解できない方々も一定数いました。
『投稿者さんは「やりたくない」のではなく、「実子が何もしないのに、なぜ自分が主体で動かなきゃいけないの？」と思っているのよね。実子がちゃんと動いているなら、できる範囲で協力はする。でも何もせずに押し付けてくるのは違うよね』
一方で、投稿者さんの気持ちに理解を示す方々もいました。「お金や買いに行く手間の問題ではない。何でも嫁に任せてしまえという、相手の気持ちが嫌なんだよ」という声も。
実子主体で動くことを前提にすれば、手っ取り早いのは義妹さんが下着を購入して記名、それを施設に直接送る方法。以前義妹さんは母の日の贈り物として、鉢植えのカーネーションを施設へ送ったこともあるといいます。「職員に『世話できないので、持ち帰ってください』と言われ、私が持ち帰りました。余計な物は送ってこられるのだから、下着くらいわけないはず」と、投稿者さん。
問題なのは、動こうとしない義妹とダンナ。そして自分自身も？
『で、実子であるダンナは何をしてるの？ 本来一番動かないといけないはずのダンナの話がないけど』
義母さんにはふたりの実子がいます。ひとりは遠方の娘、そしてもうひとりは近距離の息子。であれば近くにいる息子、つまりダンナさんが下着を購入・記名して届けるのが何より一番妥当な方法です。「女性物の下着のことは男性にはわからないから」と除外したのかもしれませんが、「下着売り場に買いに来ているダンナさん、いるよ。店員さんにお願いすれば揃えてくれる」「団塊の世代である父も実親の介護をしていた。下着くらいは買える」といった声も届きました。
『ダンナに全部やらせればいい。自分の親なんだから。女性の下着がわからないなら、ダンナから義妹に頼めばいい。投稿者さんは何もする必要がない』
投稿者さんはたまたま面会に行ったタイミングで、頼まれただけ。動くべきは実子のふたりなので、伝言するだけで十分というわけです。
『ダンナさんに伝えたところで結局投稿者さんが「買ってきて」と言われるから、 伝えないのだろうね』
下着の代金はダンナさんのポケットマネーかもしれませんが、それ以外の手間がすべて投稿者さんに押し付けられる。ダンナさんについての話が何もないのは、おそらくこれが理由でしょう。「だからこそ義妹さんにすべてやらせたいのだろうね」という推測もありました。
『遠方の義妹より近くのダンナがやるのが合理的だし、自然。でも、投稿者さんがダンナに逆らえない弱味でも握られているなら、受け入れるしかない』
面会に行くのも、ダンナさんからの要請でしょうか。今は「これくらい」と思う程度の小さな手間でも、積み重なれば大きな負担となります。問題は自ら動こうとしない義妹さんだけでなく、同じく何もしないダンナさん、そしてそれに対してはっきり言えない投稿者さん自身にもあるのでは？ 今回のことはダンナさんにきっぱり「介護は実子でやってください」と宣言する、よい機会と考えてはどうでしょうか。
