クライミングの新たな国際大会「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が23日、いいづかスポーツ・リゾート「ザ・リトリート」（福岡県飯塚市）で開幕する。スポーツクライミングの国別対抗戦とパラクライミングを国内で初めて同時開催。そそり立つ壁に挑むトップクライマーの身体能力や技術を堪能できる。26日まで。

国際スポーツクライミング連盟が、競技の認知度向上や、五輪種目への追加を目指し新設した大会だ。

スポーツクライミングは制限時間内に、高さ5メートル以下の壁に設定された複数のコースに登った数を競う「ボルダー」と、高さ12メートル以上の壁をどの地点まで登れたかを競う「リード」の2種目。パラクライミングはリードのみ。

国別対抗は日本や米国、韓国など世界ランク上位6カ国36人が参戦し、男女各2人の混合4人チームで競う。日本は、昨年のパリ五輪複合銀メダルで今年9月の世界選手権ではボルダーを制した安楽宙斗（JSOL）、21年東京五輪銀メダルの野中生萌らが出場。23日が予選。決勝はリードが24日、ボルダーが25日。

パラクライミングは3カ国15人がエントリー。9月の世界選手権の上肢障害AU3で優勝した安良岡伸浩（LE.O.VE）らが参加する。予選が25日、決勝は26日。

福岡県国際スポーツ大会推進室は「世界レベルの選手を見られる貴重な機会です」とPRする。観戦チケットの購入方法など、詳細は公式サイトで紹介。チケットは福岡県民向けの「県民割」もある。（瓜生毬乃）