¡¡£²£°Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¤¬ºÇ¹â¼ý±×¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö¢¨£²£°£²£´Ç¯£²·î´ü¡×¤ÈÊäÂ¤µ¤ì¤¿¡£¿ä¤·³è¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Æ¤É¤ó¤À¤±ÆüËÜ·ÐºÑ»Ù¤¨¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡££Ã£Ä¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´À¹´ü¤è¤ê¤âÇä¾å¡¢¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ä¤·³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÍÂ¸¡©¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤¿Êý¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤ê°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷³Ú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼«¿È¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢ÀÖ¤Ù¤³¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡Ö¤â¤¦²ò»¶¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ£µ¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£°ì»þ¡¢£¸£°¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÂç½êÂÓ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂçÎÌ½èÊ¬¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÃÏ¿Ì¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÀÖ¤Ù¤³¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¤È¼ó¤¬¤°¤ï¤ó¤°¤ï¤óÍÉ¤ì¤ëÍÍ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£