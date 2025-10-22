Lia、歌手活動25周年を迎え、17年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムをリリース！11月23日には2年半振りとなる国内ソロ公演を豊洲PITにて開催！
「鳥の詩」でデビューし、歌手活動25周年を迎えたLiaが、デビュー25周年を記念して、実に17年ぶりとなる待望のオリジナルアルバム『SAGARIBANA（サガリバナ）』のリリースが決定した。
アニメ『AIR』の主題歌「鳥の詩」でデビューして以来、その透明感と力強さを併せ持つ唯一無二の歌声で、世界各国のアニメファンを魅了してきた。『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』『Angel Beats!』『Charlotte』など、数々の名作アニメの主題歌を担当し、その楽曲は作品とともに、聴く人の心に深く刻まれている。
本作のアルバムタイトルとなっている「サガリバナ」は、夜に花を咲かせ、朝には静かに散っていく、幻想的な美しさが人々を魅了し、「幸福が訪れる」「永遠の愛」などの花言葉から、Liaがこれまで歌に込めてきた“想い”とその“歌声”、そしてLiaからファンへの“感謝と祈り”が表現されている。
『SAGARIBANA』は、全てが新曲で構成され、Liaの25年の軌跡と、これからの未来への想いが織り込まれた一枚。その歌声は、時を越えて降り注ぐサガリバナの花のように、静かに、そして強く感情を揺さぶる作品となっている。
全楽曲の作詞・作曲を手がけたのは、ロックバンド“もるつオーケストラ”のフロントマンであり、ボーカリストのGOOD之介。“もるつオーケストラ”は昨年、3日間で18万人を動員した「OMG die arzte LOL - Tempelhof - 2024 inベルリン・テンペルホーフ空港」で、日本人として唯一出演し、一躍注目を集めた。本作は、そんなGOOD之介にとっての作家デビュー作となる。●リリース情報
『SAGARIBANA』
11月19日発売
形態：CD／デジタル配信
価格：￥3,300（税込）
品番：LSMJ-2001
レーベル名：LEMON SODA MUSIC
販売元：株式会社ハピネット
＜収録曲＞
01. 僕と二つの世界
02. 星ヅク夜ハ
03. 群青の花
04. 誰もいない星
05. REBORN
06. Another me
07. さようなら
08. 暁光のあやかし
09. Leave my heart
10. My Gray
11. サガリバナ
●ライブ情報
Liaワンマンライブ
Lia SUPER LIVE 2025
会場：豊洲PIT
2025年11月23日（日）
開場16:30 開演17:30
主催：LEMON SODA MUSIC株式会社
制作：株式会社 360CONCEPT
お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION : 050-5211-6077
＜Lia プロフィール＞
バークリー音楽大学で声楽を学んだのち、アメリカ在住中にゲーム、TV＆劇場版アニメ『AIR』の主題歌「鳥の詩」、挿入歌「青空」のボーカリストとしてデビュー。
その後も『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』『Angel Beats! 』『FORTUNE ARTERIAL 赤い約束』『Charlotte』『planetarian 〜星の人〜』など人気作品の主題歌を担当。
国内だけでなく、様々な国を活動拠点としている世界的にも根強い人気を誇るボーカリスト。
関連リンク
Liaオフィシャルサイト
https://lia-music.net