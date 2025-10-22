Lia、歌手活動25周年を迎え、17年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムをリリース！11月23日には2年半振りとなる国内ソロ公演を豊洲PITにて開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「鳥の詩」でデビューし、歌手活動25周年を迎えたLiaが、デビュー25周年を記念して、実に17年ぶりとなる待望のオリジナルアルバム『SAGARIBANA（サガリバナ）』のリリースが決定した。

アニメ『AIR』の主題歌「鳥の詩」でデビューして以来、その透明感と力強さを併せ持つ唯一無二の歌声で、世界各国のアニメファンを魅了してきた。『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』『Angel Beats!』『Charlotte』など、数々の名作アニメの主題歌を担当し、その楽曲は作品とともに、聴く人の心に深く刻まれている。

本作のアルバムタイトルとなっている「サガリバナ」は、夜に花を咲かせ、朝には静かに散っていく、幻想的な美しさが人々を魅了し、「幸福が訪れる」「永遠の愛」などの花言葉から、Liaがこれまで歌に込めてきた“想い”とその“歌声”、そしてLiaからファンへの“感謝と祈り”が表現されている。

『SAGARIBANA』は、全てが新曲で構成され、Liaの25年の軌跡と、これからの未来への想いが織り込まれた一枚。その歌声は、時を越えて降り注ぐサガリバナの花のように、静かに、そして強く感情を揺さぶる作品となっている。

全楽曲の作詞・作曲を手がけたのは、ロックバンド“もるつオーケストラ”のフロントマンであり、ボーカリストのGOOD之介。“もるつオーケストラ”は昨年、3日間で18万人を動員した「OMG die arzte LOL - Tempelhof - 2024 inベルリン・テンペルホーフ空港」で、日本人として唯一出演し、一躍注目を集めた。本作は、そんなGOOD之介にとっての作家デビュー作となる。

●リリース情報『SAGARIBANA』11月19日発売形態：CD／デジタル配信価格：￥3,300（税込）品番：LSMJ-2001レーベル名：LEMON SODA MUSIC販売元：株式会社ハピネット

＜収録曲＞

01. 僕と二つの世界

02. 星ヅク夜ハ

03. 群青の花

04. 誰もいない星

05. REBORN

06. Another me

07. さようなら

08. 暁光のあやかし

09. Leave my heart

10. My Gray

11. サガリバナ

●ライブ情報

Liaワンマンライブ

Lia SUPER LIVE 2025

会場：豊洲PIT

2025年11月23日（日）

開場16:30 開演17:30

主催：LEMON SODA MUSIC株式会社

制作：株式会社 360CONCEPT

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION : 050-5211-6077

＜Lia プロフィール＞

バークリー音楽大学で声楽を学んだのち、アメリカ在住中にゲーム、TV＆劇場版アニメ『AIR』の主題歌「鳥の詩」、挿入歌「青空」のボーカリストとしてデビュー。

その後も『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』『Angel Beats! 』『FORTUNE ARTERIAL 赤い約束』『Charlotte』『planetarian 〜星の人〜』など人気作品の主題歌を担当。

国内だけでなく、様々な国を活動拠点としている世界的にも根強い人気を誇るボーカリスト。

関連リンク

Liaオフィシャルサイト

https://lia-music.net