°ÂÆ£Í¥»Ò»á¤È¶¶²¼Å°»á¤¬¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¼Â¸³Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡¡
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò»á¤¬£²£²Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬£²£±Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢Âè£±£°£´Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸£¸£µÇ¯¤Ë°ËÆ£ÇîÊ¸¤¬½éÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ£±£´£°Ç¯¡£½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷ÀÁíÍý¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÆ£»á¤Ï¡Ö½÷À¤¬¤³¤Î¹ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¤Ã¤ÆÉ÷·Ê¤ò¸«¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬»ä¤Ï¡Ø¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤ë¤·¡¢³¤³°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£¿®¾ò¤È¤³¤ì¤«¤éÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤ä¤êÊý¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£
¡¡Æþ³Õ¤·¤¿´é¤Ö¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½÷ÀÅÐÍÑ¤Ï¡¢·ë¶É£²¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â½÷ÀµÄ°÷¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÏÀ¤ò¤É¤¦²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¡Êµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Âç¿Ã¤¬¡ËÅ¬ºàÅ¬½ê¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¹â»Ô»á¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤â¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°Ý¿·¤È¹â»Ô»á¤ò¤Ä¤Ê¤°Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬±óÆ£·É»á¤À¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Î¾¾°æ°ìÏº¤µ¤ó¤¬±óÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ø±ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Í¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëËâ½Ñ»Õ¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¿ÍÌ®·ÁÀ®¤Ë¤¿¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬ÂåÉ½¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç°Ý¿·¤ÏÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÜÉ¸¤â¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¯¸¢¤ËÆþ¤ë¡¢À¯ºö¼Â¹Ô¤òÂçÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Ý¿·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢¸Å³ô¤Î°Õ¸«¤À¤±¤Çº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´è¶¯¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½µ¤Ë¤ÏÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âÍèÆü¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î³°¸ò¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°ÂÆ£»á¤Ï¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¡Ê¤ÎÃ»¤µ¡Ë¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ê¤µ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¶²¼»á¤â¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¼çÄ¥¤«¤é¤«¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥ë¥ÉÏ©Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿Í´ÖÀ¤È»ýÏÀ¤ò¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£