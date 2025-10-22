ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¶Ê¤ò²Î¤¦¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸ì¤ë ¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¼ºÎø¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Á°¼Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù¤Ç¤ÏÀÄ½Õ´¶¤ä¥¬¡¼¥ê¡¼¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÈë¤á¤¿¾ð´¶¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯½÷¤Î´é¤ò»ý¤ÄÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢¿´¤Ë¶õ¤¤¤¿Í¾Çò¤òËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¿§ºÌ¤ò²Î¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£2Ëç¤¬Åê±Æ¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼Áü¤Ï¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¶»Ãæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþÁü¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
INTERVIEW & TEXT BY À¶¿å¹Ì»Ê
¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¡½¡½¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î2ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¡ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Æ¡¼¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò2Ëç½Ð¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹©Æ£¡ÊÃÒÈþ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î°æ¾å¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤°¤Ý¤ó¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç1Ëç¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1Ëç¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤«¤é¤Î°Æ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¼ºÎø¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
ÂçÀ¾¡¡»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Þ¤ê¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇJ¥Ý¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤ä¡Ö¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Þ¥Ë¥â¡×¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¶Ê¤Ç²Î¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬Ä°¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡JUDY AND MARY¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤Ë¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É³Ú¤·¤¯²»³Ú¤Ë¥Î¥ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢5¶Ê¤â¥í¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é1¶Ê¤¯¤é¤¤¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢°ÕÌ£¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¡Ö½ª¤ï¤é¤»¤ë¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤¡¡¢¡Öender¡×¡£¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥È¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖI Will Always Love You¡×¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ó¥À¡¼¢ö¡×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶ÊÃ´Åö¤Î¡ËÄá粼¡Êµ±°ì¡Ë¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¡Ö½ªËö¡×¤Ê´¶¤¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶Ê¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¾¤Î4¶Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù¤Ï°æ¾å¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ë¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ë²Î¤ï¤»¤¿¤¤¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤â¡¢habana¡Ê¡á°æ¾åÅ¯Ìé¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù¤Î5¶Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÂçÀ¾¡¡¡ÖÍçÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ä¡ÖÎø¤Î¥µ¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÏCM¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎø¤Î¥µ¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÎø¤Î¥µ¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¡¢¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¤Î¡Ö¼ºÎø¤ò·¯¤Ë¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â°æ¾å¥È¥â¥Î¥ê¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î1¶Ê¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¼ºÎø¤ò·¯¤Ë¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡ÖÎø¤Î¥µ¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯´¶¤â¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Ó¡¼¥È¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Ó¡¼¥È¡×¤Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤â¤Þ¤À¾å¼ê¤¯²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖRock&Roll Lady Girl¡×¤Ï¡©
ÂçÀ¾¡¡º£28ºÐ¤Î»ä¤Ï¤â¤¦Lady´ó¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢habana¤«¤é¸«¤¿¤é¤Þ¤ÀGirlÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶â»ÒËãÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¾õ¶·¤ò»ì¤Ë¤·¤¿²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÍÞ¤¨¤á¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Í¼Êý¤ËÆ»¤Ç°ì¿Í²Î¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÐÊ¤Þ¤¤¤â¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Àª¤¤¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¤ò²Î¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡ºÇ½é¤Ïº£¤è¤ê¤â¥¡¼¤¬2¸Ä¤¯¤é¤¤¹â¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢28ºÐ¤ÎÂç¿Í´¶¤â½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë¡Ê¥¡¼¤ò¡Ë²¼¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éhabana¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì²»²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Ó¡¼¥È¡×¤Ç¤âÂç¿Í¤ÊÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥ì¥ó¥¸¤Ï¹¤á¤Ç¤¹¤¬¥¡¼¤ÏÄã¤á¤Ç¡£
ÂçÀ¾¡¡¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¼¡¥Ú¡¼¥¸¡§¼ºÎø¥½¥ó¥°¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¼ºÎø¥½¥ó¥°¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¤Î5¶Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÂçÀ¾¡¡ºÇ½é¤Ï¡ÖÁ´Éô¼ºÎø¤«¤¡¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³ä¤È¡¢¿²¤¿¤éËº¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡ÖÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤³¤â¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤«¤é¿§¤ó¤Ê¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼ºÎø¡×¤Ã¤Æ¿²¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¥¤¥Ù¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤¬À¼Í¥¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÏÃ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Í§Ã£¤¬¡¢Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀèÇÚ¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¬¡Ö¿É¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢»ä¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¼¡¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¹©Æ£¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿Í¤Î¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ÎÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Èà»á¤Ï±óµ÷Î¥Îø°¦¤«²¿¤«¤ÇÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¿§¡¹¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÌ¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤ÈÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤éµã¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¹¤°Ëº¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬¼ºÎø¥½¥ó¥°¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¡¡¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡£¶Ê¤¬ÆÏ¤¯Á°¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥í¥Ç¥£¤ä²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÁ´Éô¥Ð¥é¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤«µÕ¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¼¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¶Ê¤È¤«¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤«¿§¡¹ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÉôÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù¤È¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¤Î2Ëç¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¶Ê¤«¤é½ç¤ËÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äá粼¤µ¤ó¤Î¶Ê¤«¤é»Ï¤á¤ÆÄá粼¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¡Ö¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¯¡×¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ËÏ¿¤ê½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°æ¾å¤µ¤ó¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Äá粼¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î2Ëç¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤â¡¢Äá粼¤µ¤ó¤Î»×¤¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È¼ºÎø¶Ê¤ò1¶Ê¤º¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤¤Êý¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄá粼¤µ¤ó¤«¤é»Ø¼¨¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Äá粼¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÉôÊ¬¤¬¶¯¤¯Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤ò²Î¤¦¤È¤¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉáÃÊ¤Î»ä¤Ã¤Ý¤¯¸µµ¤¤Ë¡¢¤Ç¤â²Î»ì¤Ï½ªËö¡¢¤È¤¤¤¦¤Á¤°¤Ï¤°´¶¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¡¼¤â¾å¤²¤Æ¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡¢¤¯¤é¤¤¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢Äá粼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÂçÀ¾¤µ¤ó¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¡¼¤âÄã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡ÖRock&Roll Lady Girl¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¡¢ºî»ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶â»ÒËãÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¤Êý¤À¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¤¹¤Ã¤´¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð3¡Á4¥õ·î·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¶Ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2½µ´Ö¤Ë1¶Ê¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢²»¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³Ú´ï¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Á°¤Ë¥¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÀß¤±¤ë¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤Ä¤ë¤Ã¤È3²ó¤¯¤é¤¤²Î¤Ã¤¿¤éOK¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍçÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤È¤«¡ÖRock&Roll Lady Girl¡×¤È¤«¡Ö¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¯¡×¤È¤«¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¡¥Ú¡¼¥¸¡§¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¡½¡½²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¼¤Ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù¤È¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¤Î10¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê²Î»ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¡Ö¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤Î¥µ¥ÓÆ¬¤Î¡ÈÍ¦´º¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¡¤É¤¦¡©¡É¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÊÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÍçÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤Ï ¡È³¤´ßÀþ¤¬¸«¤¨¤¿¡É¤«¤é¡È¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Î³¬ÃÊ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡É¤ÎA¥á¥í¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê³¤¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê²Î»ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¤«¤é¥³¥Ð¥ë¥È¤Ë¤Ê¤ë»ä¡É¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÂ¤Ã¤ÆÍ¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£MV¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³¤¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
ÂçÀ¾¡¡½ë¤¤¤·¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¸«¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤È¤«Åß¤È¤«¤Ê¤é¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏMV»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥«¥ó¥«¥ó¾È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£
¡½¡½¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿MV±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÂçÀ¾¡¡ËÜÅö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë»äÉþ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÇÃå¤ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³¤¤ä¶õ¤Î¿å¿§¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½2Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿³¤¤ËÍè¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¤Ï¤¤¡£¤¢¤Î¥Ç¥Ë¥à¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÆ¤Ó²Î»ì¤ÎÏÃ¤ËÌá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¾¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡¡ÖRock&Roll Lady Girl¡×¤Ï¡È¡Ö»ä¤é¤·¤¤»ä¡×¤ò¤º¤Ã¤È Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡É¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¥é¥¹¥µ¥Ó¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡È¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Ú¡¼¥¸¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë ÌÀÆü¤ò¿®¤¸¤¿¡É¤ÏÆñ¤·¤¤É½¸½¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Ç¡¢»î¹ç¤Î¥é¥¹¥È¤Ë»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤È¿®¤¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ì¡²è¤Î¤È¤¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤Ë´À°®¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½´üÂÔ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¡¢´üÂÔ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ö¼ºÎø¤ò·¯¤Ë¡×¤Ë¤Ï¥»¥ê¥Õ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡¡È¤½¤í¤½¤í¹Ô¤¯¤Í¡É¤Ï°ìÈ¯OK¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È»ä¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤Æ¤Í¡É¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
ÂçÀ¾¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖËº¤ì¤ë¤Ê¤è¡×¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²Î¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Î¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¼ºÎø¥½¥ó¥°¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¡Ö¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¯¡×¤â¡¢½ñ¤ÃÖ¤¤À¤±¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤Ë¤ÏÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äá粼¤µ¤ó¤¬»ä¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÎø¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿²¤¿¤éËº¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç°ìÅÙÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÀ¾¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¼ï¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÀ¾¡¡Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÈá¤·¤ß¤òÅÜ¤ê¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡£¤·¤¯¤·¤¯¡×¤«¤é¡Ö¤â¤¦¡ª¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¿²¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤¡¢¿´¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿´¶³Ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö»ä¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤Î·ê¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·Ð¸³¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎÁ´Éô¤¬AÌÌ¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Çº£¸å¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤â²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¼ºÎø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿AÌÌ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦´¶¤¸¤Ç²Î¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Î·ë²Ì¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤°Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²Î¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï´°À®¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¡£¡Öº£Æü¤¬²á¤®¤Æ¤â¡×¤â¡¢¡Ê¶¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Î¡Ë¶áÆ£·½°ì¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤Ë¡ÖFall in you¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¤¹¤±¤Éº£ÅÙ¤ÏÁ´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤¨¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²Î¤òÄ°¤¤¤¿¶áÆ£¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È°æ¾å¤µ¤óÅÁ¤¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤òÄ°¤¤¤¿¤é°Õ³°¤È¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¡£
¡½¡½²Î¼ê³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÂçÀ¾¡¡¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤³¤Ï°Õ³°À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢ÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢·ò¤ä¤«¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·ò¤ä¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÀ¾¡¡º£²ó¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¼Ì¤äMV¤Î»£±Æ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÂçÀ¾°¡¶êÍþ
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØRock&Roll Lady Girl¡Ù
2025Ç¯10·î22ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§COCX-42550
²Á³Ê¡§¡ï2,640 (ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡ãCD¡ä
1. ¥¨¥ó¥À¡¼
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Äá粼µ±°ì
2. ÍçÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×
ºî»ì¡§¶â»ÒËãÍ§Èþ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ habana
3. Îø¤Î¥µ¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§°æ¾å¥È¥â¥Î¥ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£À¶´î
4. ¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Ó¡¼¥È
ºî»ì¡§ÅìÇµ¥«¥Î¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾¾ºä¹¯»Ê
5. Rock&Roll Lady Girl
ºî»ì¡§¶â»ÒËãÍ§Èþ¡¡ºî¶Ê¡§ habana¡¡ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£À¶´î
6. ¥¨¥ó¥À¡¼(Instrumental)
7. ÍçÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×(Instrumental)
8. Îø¤Î¥µ¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó(Instrumental)
9. ¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Ó¡¼¥È(Instrumental)
10. Rock&Roll Lady Girl(Instrumental)
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Ø¼ºÎø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Ù
2025Ç¯10·î22ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§COCX-42551
²Á³Ê¡§¡ï2,640 (ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡ãCD¡ä
1. À¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤µ¤è¤Ê¤é
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§habana
2. ¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë
ºî»ì¡§ÅÏÉô»ç½ï¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§²ìº´ÂÙÍÎ
3. º£Æü¤¬²á¤®¤Æ¤â
ºî»ì¡§À®ËÜÃÒÈþ¡¡ºî¶Ê¡§À®ËÜÃÒÈþ¡¢¶áÆ£·½°ì¡¡ÊÔ¶Ê¡§¶áÆ£·½°ì
4. ¼ºÎø¤ò·¯¤Ë
ºî»ì¡§¶â»ÒËãÍ§Èþ¡¡ºî¶Ê¡§°æ¾å¥È¥â¥Î¥ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£À¶´î
5. ¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¯
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Äáºêµ±°ì
6. À¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤µ¤è¤Ê¤é(Instrumental)
7. ¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë(Instrumental)
8. º£Æü¤¬²á¤®¤Æ¤â(Instrumental)
9. ¼ºÎø¤ò·¯¤Ë(Instrumental)
10. ¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¯(Instrumental)
