¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛÈª °¡µ®¡ÖÎ¹¤Î¶õ¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥½¥óÆüÏÂ¡×Âè10²ó¡§ËüÇî¸å¤ÎÂçºå¤ÇÄ°¤­¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó

ºî»ì²È¡¦Èª °¡µ®¤¬Î¹Àè¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¶Ê¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¡ÖÎ¹¤Î¶õ¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥½¥óÆüÏÂ¡×¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èª¤µ¤ó¤Î¤ªÁ¦¤á¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âè10²óÌÜ¤Ï¡ÖËüÇî¸å¤ÎÂçºå¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¡×¡£¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡×¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡¢Èª °¡µ®¤Ç¤¹¡£
Ëü¹ñÇîÍ÷²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÂÎ¸³¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤·¤ÈÂçºå¤Ø¡£Åìµþ¤«¤éÂçºå¤ÏÆüµ¢¤ê¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¡£»Å»ö¤À¤È¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤Ï¶áÊÕ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤â½ä¤ê¤¿¤¤¤·¤È²¿Çñ¤«ÂÚºß¡£³¹¤òÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ä°¤¤¿¤¤¶Ê¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢ËüÇî¸å¤ÎÂçºå¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç³Ú¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¤ÏÂçº®»¨¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤Ï¼è¤ì¤º¡¢°ì²ó¤ê¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤ËÊÂ¤Ð¤ºÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë°û¤ó¤ÇÅ±¼ý¤È¤¤¤¦¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃ¸Çñ¤Ê½ä¤êÊý¤Î°ì¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¡£ÊÂ¤Ö¤Î¤âÂÔ¤Ä¤Î¤â¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤³¤½Âçºå¤Ï»þ¡¹Ë¬¤ì¤ë³¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌ¤Ë¬¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥Ê¥ß¡ÊÅö»þ¤Ï¥³¥Ê¥ß¹©¶È¡¢¸½¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÍè¤¿»þ¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î»ä¤Ï³¹Ãæ¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤Ê¤Î¤È¡¢ÆÍÁ³ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¤¦¤í¤¿¤¨¤ë»ä¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¡¹¤¬ÂçÁØ¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂçºå¤Ç¤Î1¶ÊÌÜ¤ÏÄ¾µå¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤º¤Þ¤ó¤¬Âç²¦¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢½ÕÆü Êâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê! TRY La Lai¡×¡£½ÕÆü Êâ¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤ÏÂçºå¡£¤Ï¤¤¡¢Ä¾µå¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤ÏÄ°¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¡£
¡Ø¤¢¤º¤Þ¤ó¤¬Âç²¦¡Ù¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÅÜÞ¹¤Îºî»ì¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤«¤éÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¤«¤éÂçºå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²Î»ì¤ò¤É¤¦½ñ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¥·¥ê¡¼¥º¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¿Ê¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ææ¤Î¼«¿®¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤«¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÀ°Õ¤À¤Ê¤È¡£
¤ªº×¤ê¡¢¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥¤¥Ð¥ë¡£¤¢¤ë»þ´üÆÈÆÃ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤ò¤·¤¿¾ì½ê¡¢¤È¤¤¤¦Ï¢ÁÛ¤Ç°ì½ÖÅìµþ¤ØÈô¤Ó¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤¡ù¤¹¤¿¡Ù¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡¢¡ÖºÇÂçÀ»ÃÏ¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤¬2¶ÊÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¥Ð¤ÇÏÆ¤·¤á¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òº£¤Î¼«Ê¬¤ÏÁª¤Ö¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Ê¤Ë¤ä¤éÞý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î²Î»ì¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·ºî¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Àª¤¤Åª¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¬¤¤¤¤¡£¶Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ±¸ì¤Î¤Ï¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂçÊÑµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡£¤Ê¤ÉÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê2007Ç¯È¯Çä¤À¤«¤éÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜÃæ¤Ë¡Ø¤é¤¡ù¤¹¤¿¡Ù³Ú¶ÊÃ£¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£4²óÌÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¿²¡¦Æ¨¡¦¤²¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¡ª¡×¤âÄ°¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡£
ËüÇî¤Îº£¤ò¾¯¤·¤À¤±Ì£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²áµî¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ÈËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ø¡£Î¹¤ÎÆ»Ï¢¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿å¸ýÃÒÉ§¤µ¤ó¤ÎÇ®Îõ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤â¡È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹º×¤ê2014¡É´ØÀ¾¸ø±é¤Ö¤ê¤Î¾ì½ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼õ¿®¤·¤Þ¤¹¤Í¡£²¬ËÜÂÀÏº»á¤ÎÇúÈ¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡£
ÂÀÍÛ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¶ÊÌ¾¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀøºßÅªÂÀÍÛ¤Î¾ÚÌÀ¡×¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö»ß¥Þ¥ì¡ª¡×cw¶Ê¡¢¸ÀÍÕ¤ÇËÁ¸±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥ë¥Ò¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡£°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤ÇµÑ²¼¤µ¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»þ¤Ï¿Ê¤à¡¢À¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ¸¤Êª¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£³¤Í·´Û¤Ç¤Ï¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÆµðÂç¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥²í¡£ÅöÁ³¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¤Þ¤¯¤ê²Ý¶â¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£
¿åÂ²´Û¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖÎø¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Aquarium¡×¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëAqours 2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Îºî»ì¤Ï¡¢¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¤¤Ë¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÂ²´Û¤Ï²°³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´ÛÆâ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¾ì½ê¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤È¶¦¤ËÃÆ¤±¤ë²Ä°¦¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¡£
·ë¶É¡¢²Î¤ÎÃæ¤ÎÎø¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÀ¸¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ä¤Ä¤Þ¤êÎø¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆ°¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢²Î»ì¤ÎÍýÉÔ¿ÔÉôÊ¬¡ÊÇ®¤¤¤ªÃã¡Ë¤È»×¹ÍÉôÊ¬¡ÊÀÄ½Õ¤Ï¿¼¤¤¡Ë¤ò¡¢ÀÅ¤È²ò¼á¤·¤Æ¤Î¿åÂ²´Û¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÎÇ¯Âå¤¢¤Î¶Ê¤ò¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤³¤Î¾ì½ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ºî²È¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¶Ê¤ò¥¢¥Ë¥½¥ó¥½¥à¥ê¥¨µ¤Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¶ÊÃ£¡£µ¨Àá¤Ë°ìÅÙ¡¢Î¹Àè¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡ÖËüÇî¸å¤ÎÂçºå¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¡×³Ú¶Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡ª¤·¤Ã¤«¤ê! TRY La Lai
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤º¤Þ¤ó¤¬Âç²¦¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Ë
²Î¡§½ÕÆü Êâ¡ÊÂçºå¡Ë(CV.¾¾²¬Í³µ®)
ºî»ì¡§Èª °¡µ®
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°ËÆ£¿¿À¡
ºÇÂçÀ»ÃÏ¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤¡ù¤¹¤¿¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Ë
¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó(CV.¤µ¤µ¤¤Î¤¾¤ß)
ºî»ì¡§Èª °¡µ®
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¿ÀÁ° ¶Ç
ÀøºßÅªÂÀÍÛ¤Î¾ÚÌÀ
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö»ß¥Þ¥ì¡ª¡×cw¡Ë
²Î¡§Ê¿Ìî °½¡¢³ý¸¶¼ÂÎ¤¡¢¸åÆ£Í¸»Ò
ºî»ì¡§Èª°¡ µ®
ºî¶Ê¡§»³¸ýÏ¯É§
ÊÔ¶Ê¡§°ÂÆ£¹â¹°
Îø¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Aquarium
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡ÙAqours 2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
²Î¡§Aqours¡Ê¹â³¤Àé²Î(CV.°ËÇÈ°É¼ù)¡¢ºùÆâÍü»Ò(CV.°©ÅÄÍü¹á»Ò)¡¢¾¾±º²ÌÆî(CV.¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«) ¹õß·¥À¥¤¥ä(CV.¾®µÜÍ¼Ó)¡¢ÅÏÊÕ ÍË(CV.ÀÆÆ£¼ë²Æ)¡¢ÄÅÅçÁ±»Ò(CV.¾®ÎÓ°¦¹á)¡¢¹ñÌÚÅÄ²Ö´Ý(CV.¹âÄÐ¤«¤Ê¤³)¡¢¾®¸¶µÇè½(CV.ÎëÌÚ°¦Æà)¡¢¹õß·¥ë¥Ó¥£(CV.¹ßÈ¨ °¦)¡Ë
ºî»ì¡§Èª °¡µ®
ºî¶Ê¡§º´¡¹ÁÒÍ
ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÏÂµª
