■これまでのあらすじ

凛は結婚を決め、母に報告するため実家へ。弟の同棲宣言に母が大騒ぎする一方、凛の結婚話は意外にも歓迎され、式の準備にまで話が及ぶ。しかし父の話題で空気が一変。重い空気の中、凛は彼の海外赴任に伴い、式を挙げず仕事も辞めて同行すると告げるが、母は「辞めるなんてもったいない」と声を荒げ、ついには「結婚をやめなさい」とまで言い出す。これまで無関心だった母の突然の干渉に、凛は戸惑いを隠せないのだった。



■とにかく今は母を説得しなくちゃ…！■弟がまさかの暴露！なぜ知っているの…!?ずっと放っておいたくせに、結婚だけ反対するなんて――。怒りをこらえつつも母を説得しようと必死になる凛。ところがその最中、弟のひと言が事態をさらに悪化させます。なんと、凛が彼と同棲していることを弟は知っていたのです。母の前でまさかの暴露。祝福どころか、一気に大ピンチへと転がり落ちていくのでした…。(福々ちえ)