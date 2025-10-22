【2025年秋】Hulu（フールー）で配信予定の海外ドラマ一覧

Huluで2025年秋に配信開始となる海外ドラマを一挙にご紹介。

Hulu今秋の配信予定

『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン8

10月24日（金）から配信

『サタデー・ナイト・ライブ』シーズン51

10月25日（土）から配信

『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン4

10月29日（水）から配信

『シャーロック・ホームズの冒険』シーズン3

10月29日（水）から配信

『THE KILLING／ザ・キリング』全4シーズン

11月1日（土）から配信

『glee／グリー』全6シーズン

11月1日（土）から配信

『アグリー・ベティ』全4シーズン

11月1日（土）から配信

『ハンニバル』全3シーズン

11月1日（土）から配信

『THIS IS US／ディス・イズ・アス』全6シーズン

11月21日（金）から配信

『ギャング・オブ・ロンドン』シーズン2

11月25日（火）から配信

『ドーソンズ・クリーク』シーズン4〜6

10月31日（金）



1990年代後半から2000年代初頭にかけて世界中で愛された青春ドラマ。シーズン1〜3は配信中。ニューイングランドの小さな海岸町を舞台に、スティーブン・スピルバーグを神様のように尊敬し、将来は映画監督を夢見る高校生ドーソンと彼の友人たちとの日々の出来事が描かれていく。

田舎ののんびりとした風景、懐かしさを感じさせる音楽と共に、ティーンエイジャーが抱える友人関係の悩みや家族の絆をじっくり見つめるハートウォーミングな作品。ジョーイ役のケイティ・ホームズとジェン役のミシェル・ウィリアムズは本作でのブレイクがきっかけで映画界に進出し、映画俳優としてそれぞれ活躍！

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のジェンセン・アクレスなど、後のスターがゲスト出演していることも見どころ！

『THIS IS US／ディス・イズ・アス』全6シーズン

11月21日（金）配信



全米を共感と感動の渦に巻き込んだユーモアと優しさ溢れる傑作ヒューマンドラマ。誕生日が同じ36歳の男女3人とその家族を中心に、〈現在〉・〈過去〉・〈未来〉の時間軸を交差させながら数々の物語が描かれる。自分が演じる役に嫌気がさしているイケメン俳優・ケヴィン、“脱肥満”を目標に努力する女性・ケイト、幸せな家庭を築いているエリートビジネスマン・ランダル。置かれている状況も性格もまったく異なる彼らには、実は同じ誕生日以外にも共通点があり…。

2017年のエミー賞で主演男優賞を受賞し、全6シーズンを通して、主要部門を含む4回の受賞、39ノミネートするなど高い評価を得ている。自分と向き合うことで前進を始めたケヴィン、ケイト、ランダルの〈現在〉に訪れる人生の壁。不器用ながらもそれらを対処する彼らだが、誰にも言えなかった〈過去〉にまつわる想いが暴走したり、さらに〈過去〉と向き合い、自分を受け入れたとき、〈未来〉が急展開を迎えたりと、それぞれの時間軸が巧みに入れ替わり、感動の物語が展開される。人生の壁にぶつかってもハッピーに生きる勇気を与えてくれる名セリフや名曲の数々にも注目だ。

（海外ドラマNAVI）

