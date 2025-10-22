21日に発足した高市新政権が本格的に始動しました。農林水産大臣には、お隣、山形選出の鈴木憲和議員が就任。



22日の会見ではコメの増産にやや慎重な姿勢を見せています。



女性初の内閣総理大臣が率いる新政権。発足から一夜明け、21日朝から本格始動しました。



農林水産省では、小泉進次郎前大臣から鈴木憲和新大臣へ引き継がれています。



午後になり、就任会見に臨んだ鈴木新大臣。コメの増産について、小泉前大臣と比べやや慎重な姿勢を見せました。





＜鈴木農水相＞「基本は需要に応じた生産です。需要がないにも関わらず大幅に生産を増やせば供給過剰となってマーケットメカニズムで米価は下がるわけです」短期的にはコメの価格の安定を維持しつつ、中長期的には市場を拡大して増産できる環境を作りたいとしています。＜鈴木農水相＞「海外輸出も含めて少しずつではありますけどマーケットは拡大をしていると考えておりますから。中長期で見ると必ずコメの需要は増えていく、こういう世界を私たちは作っていきたいと思っています」鈴木大臣は、山形2区選出。コメどころの大臣として生産者に寄り添う姿勢も……＜鈴木憲和農水相＞「コメの重要性は誰よりも認識をしているつもりですから。新潟も含めてコメ生産地域の皆様にとって先が見通せるこの状況を作っていきたいと思います」新大臣についてJA新潟中央会の伊藤会長は、「生産者が安心して営農できる対策をお願いしたい」とコメントを発表しています。