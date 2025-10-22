À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!! 2nd EP¥ê¥êー¥¹Á°Ìë¤Ë¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¡É´º¹Ô¡¡Âç·¿¥â¥Ë¥¿ー¹¹ð¤òÇØÉé¤¤½ÂÃ«¤ò½ä¤ë
¡¡À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤¬¡¢ÇØÃæ¤ËÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½ÂÃ«¤Î³¹¤òÊâ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!½ÂÃ«¤Ç¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¡É¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤è🚶¡Ù¤ò10·î28Æü¤Ë¹Ô¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¡ØÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!½ÂÃ«¤Ç¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¡É¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤è🚶¡ÙÊâ¹Ô¥ëー¥È¡Ë
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë2nd EP¡Ø2025!!!¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÁ°Ìë¤Ë¡¢¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÊâ¤¯¹¹ð¡ª¥¢¥É¥Þ¥ó¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¤¬CD¤ÎÀëÅÁ¤È¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¡ØÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!! ¿´Äì ²¼Ñî¾å¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤òÊâ¤¯¡£
¡¡ÅöÆü¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Êâ¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥ëー¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸òÄÌÆ»Ï©Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÎå¤à¥á¥ó¥Ðー¤ò±þ±ç¤È¼Ì¿¿¡¿Æ°²è¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
À¤¤«゙À¤¤Ê¤é!!!¡¡¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È³Þ¾¾ÀµÅÍ
¤¿¤Þ¤ËÊâ¤¯¹¹ð¤ò½ÂÃ«¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹¹ð¤â¼«Ê¬Ã£ËÜ¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆâÆ£¸Þ°ý
»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¤³¤¦¤¤¤¦´ë²èÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤ËÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤é¤·¤¤´ë²è¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Á¤ç¤¦¤É¥Ð¥¤¥È¤Î¥·¥Õ¥ÈÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ó¤Æ¹â¹»À¸¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¤ªµëÎÁ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¡ª¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤ÎÂÐ²Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò´À¿åÎ®¤·¤Æ¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ä¤·6¿Í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¼Ì¿¿»£¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë³È»¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ¤«¤é½ÂÃ«¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª
Ãæ»³À¶ÂÀÏº
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤é¤·¤¤´ë²è¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î´ë²è¤ò·Ð¤ÆÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤ÆLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤â¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¶¶ÄÞÍ¥¿¿
½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤ÄÊý¤¬Êâ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬Ã£¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¤¼¤ÒLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÂçÃ«ÆÆ¹Ô
¼Â¤ÏÁ°¤«¤éÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½ÂÃ«¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Êâ¤¯¹¹ð¤ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÂ¤ÇÀ¤¤¬À¤¤Î¤³¤È¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ð¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢À¤¤¬À¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È¡ªÊâ¤¯¹¹ð¡ª¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ¤¤¬À¤¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÅºÅÄÎÍÊå
Á°¡¹¤«¤éÂç¤¤Ê²èÌÌ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¤³¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¥Áー¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ËÙÀÚÍµ¿¿¡¡¥³¥á¥ó¥È
À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¡¢½ÂÃ«¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈÊâ¤¯¥Ð¥¤¥È¤Î¥¢¥ì¡É¤ÈÀ¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¼Â»Ü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¡×¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂ¤Ç²Ô¤°¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤Ã¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥¤¥ÈÂå¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅöÆü¤Ïifif¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âSNS¤Ø¤Î¼Ì¿¿Åê¹Æ¤Ê¤É¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë