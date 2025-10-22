ジョニー・デップ主演『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』などディズニー・チャンネル初放送

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルで毎週末大ヒット映画を楽しめる11月の「ムービー・ウィークエンド」のラインナップが解禁！

『マイティ・ソー』や『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』、『魔法使いの弟子』、『モンテ・クリスト伯』といったアクションやミステリーなど、ドキドキ満載のプレミア映画をチャンネル初放送でお届けする。

ディズニー・チャンネル11月のラインナップ

『マイティ・ソー』【チャンネル初放送】

人間との出会いの中で真の強さを学んだソーは、地球と神の国を守るため再び戦いへと立ち上がる



© 2011 MARVEL

かつて無敵の強さを誇っていた戦士ソー。その傲慢さにより古代の戦争を再燃させた彼は、神々の王である父親オーディンの怒りを買い、全ての力を奪われて人間界に追放されてしまう。一方、ソーの弟である邪神ロキは、オーディンから王座を継承し権力を握り、アスガルドを支配しようとしていた。地球の人間との出会いの中で真の強さを学んだソーは、地球と神の国を守るため、再び戦いへと立ち上がる。監督は実写版『シンデレラ』のケネス・ブラナー。

〈キャスト〉

ソー（クリス・ヘムズワース/三宅健太）、 ジェーン・フォスター（ナタリー・ポートマン/坂本真綾）、ロキ（トム・ヒドルストン/平川大輔）、オーディン（アンソニー・ホプキンス/浦山迅）、エリック・セルヴィグ教授（ステラン・スカルスガルド/金子由之）、ラウフェイ（コルム・フィオール/水野龍司）、ヴォルスタッグ（レイ・スティーヴンソン/咲野俊介）、へイムダル（イドリス・エルバ/斉藤次郎）

●放送日時:11/8（土）22:00〜24:00（チャンネル初放送）

●再放送:11/9（日）20:00〜22:00

『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』【チャンネル初放送】

ジョニー・デップ主演、大人気シリーズの第5弾！すべての謎が明かされる最後の冒険へと誘う



© 2017 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.

ジョニー・デップが孤高の海賊ジャック・スパロウを演じる大人気シリーズの第5弾となる『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』。ジャック・スパロウの過去を知る最恐の敵、“海の死神”サラザールが解き放たれた時、海賊全滅へのカウントダウンが始まった。

ジャックがサラザールの復讐から逃れる方法はただひとつ。〈最後の海賊〉のみが見つけ出せる伝説の秘宝〈ポセイドンの槍〉を手に入れること。様々な運命が交差する中、最後に宝を手に入れるのは誰か？ そして、ジャック VS 海の死神の決戦の行方は？すべての謎が明かされる〈最後の冒険〉が、幕を開ける！ 監督は『トロン：アレス』が大ヒット劇場公開中のヨアヒム・ローニング。

〈キャスト〉

ジャック・スパロウ（ジョニー・デップ/平田広明）、カリーナ・スミス（カヤ・スコデラリオ/栗山千明）、ヘンリー・ターナー（ブレントン・スウェイツ/中川大志）、ウィル・ターナー（オーランド・ブルーム/平川大輔）、バルボッサ（ジェフリー・ラッシュ/壤晴彦）、サラザール（ハビエル・バルデム/大塚明夫）

●放送日時：11/15（土）22：00〜24：15（チャンネル初放送）

●再放送：11/16（日）20：00〜22：15

『魔法使いの弟子』【チャンネル初放送】

魔法はどこにでも存在する。そう、大都会マンハッタンにさえも



© Disney Enterprises, Inc. and Jerry Bruckheimer Inc.

All rights reserved

今は亡き偉大なる魔法使いマーリンの弟子・バルサザール(ニコラス・ケイジ)は、現代のニューヨークで遂にマーリンの後継者であるデイヴ(ジェイ・バルチェル)と出会う。気弱な物理オタクである大学生デイヴの秘めたる力を見いだし、最強の魔法使いにすべく魔法の美学と技を伝授しようとするも苦戦を強いられる。魔法こそが悪の魔女を倒し、片想いの女性とお近づきになるカギとなることをデイヴはまだ知らない。監督は、ニコラス・ケイジ主演『ナショナル・トレジャー』シリーズのジョン・タートルトーブ。

〈キャスト〉

バルサザール・ブレイク（ニコラス・ケイジ/大塚明夫）、デイヴ・スタットラー（ジェイ・バルチェル/山崎樹範）、マクシム・ホルヴァート（アルフレッド・モリナ/石塚運昇）、ベッキー・バーンズ（テリーサ・パーマー/佐古真弓）、モルガナ・ル・フェイ（アリス・クリーグ/一城みゆ希）、ヴェロニカ（モニカ・ベルッチ/五十嵐麗）

●放送日時：11/15（土）20：00〜22：00（チャンネル初放送）

●再放送：11/16（日）12：00〜14：00

『モンテ・クリスト伯』【チャンネル初放送】

「巌窟王」の名でも知られる文豪アレクサンドル・デュマの傑作小説が映画化！



© 2001 Spyglass Entertainment Group, LP.

All Rights Reserved.

舞台は1814年、フランス。港町マルセイユに住む航海士のエドモンには、伯爵の子息で幼馴染のフェルナンも羨む魅力的な婚約者がいた。腕と人柄を見込まれたエドモンはやがて船長になり、晴れて結婚式を挙げることになるのだが、何者かの陰謀で罪人として牢獄に幽閉されてしまう。やがて獄中で出会ったファリア司祭のおかげで脱獄に成功し、さらに巨額の財産を手にしたエドモンは、モンテ・クリスト伯として社交界に華々しくデビューする。監督は『ウォーターワールド』のケヴィン・レイノルズ。

〈キャスト〉

エドモン・ダンテス/モンテ・クリスト伯（ジム・カヴィーゼル/大塚明夫）、フェルナン・モンデーゴ（ガイ・ピアース/森田順平）、メルセデス（ダグマーラ・ドミンスク/田中敦子）、ファリア司祭（リチャード・ハリス/大木民夫）、ヤコボ（ルイス・ガスマン/楠見尚己）、J・F・ヴィルフォール（ジェームズ・フレイン/真殿光昭）

●放送日時：11/9（日）22：00〜24：15（チャンネル初放送）

●再放送：11/10（月）13：00〜15：15

（海外ドラマNAVI）

