宇都宮ブレックスがEASL2戦目で初白星…フォトゥとニュービルの2人で58得点

10月22日にブレックスアリーナ宇都宮で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループAが行われ、宇都宮ブレックスがソウルSKナイツ（韓国）と対戦した。

宇都宮は試合開始から高島紳司が立て続けに3ポイントシュートを沈めると、ギャビン・エドワーズ、アイザック・フォトゥ、竹内公輔、D.J・ニュービル、比江島慎、渡邉裕規も続き、第1クォーターから31得点を記録。7点のリードを奪うと、第2クォーターは相手を12得点に抑え、54－36と18点差で試合を折り返した。

後半は2ケタのリードを保ちながら試合を展開。第4クォーター残り1分43秒を最後に得点が止まり、0－9のランを許したが、97－89で勝利を収めた。

宇都宮はグループ2試合目で大会初白星を獲得。フォトゥが30得点8リバウンド6アシスト、ニュービルが7本の3ポイントを含む28得点、比江島が12得点をマークし、チーム全体で37本中18本の長距離砲を射抜いた。

なお、宇都宮の次戦は12月17日。敵地でソウルSKナイツと対戦する。

■試合結果



宇都宮ブレックス 97－89 ソウルSKナイツ



BRX｜31｜23｜21｜22｜＝97



SSK｜24｜12｜26｜27｜＝89



試合終了

ブレックス 97 - 89 ソウルSK

ソウルSKに追い上げられるも、#42 フォトゥがインサイドで加点。

さらに#25 ニュービルが3Pシュートを決めてリードを保つ。

終了間際にソウルSKに連続得点を許すも、97-89でEASLホーム開幕戦を勝利する！

【動画】アイザック・フォトゥのフックショットが炸裂