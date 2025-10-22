マルシィが11月12日にリリースする3枚目のオリジナルアルバム『Flavors』より、収録曲「隣で」を本日10月22日に先行配信。あわせて、同楽曲のMVを公開した。

本楽曲は、マルシィの代表曲「ラブソング」のアンサーソングとして書き下ろされた、幸せな恋をテーマにしたラブバラードとなっている。

大久保拓朗監督によるMVのコンセプトは、“隣にあなたがいない世界”。大切な人が隣にいないシーンを描くことで、隣に誰かがいるという当たり前の幸せを浮かび上がらせる映像作品に仕上がっている。MVのヒロイン役には、菊池日菜子が起用された。

また、吉田右京（Vo/Gt）は、「『ラブソング』のMusic Videoをオマージュした、車中でのシーンも登場するので、ぜひ楽しみにご覧ください」とコメントしている。

マルシィ 吉田右京（Vo/Gt） コメント

「隣で」は、マルシィの代表曲「ラブソング」のアンサーソングとして書き下ろした、大切な1曲になっています。Music Videoには、「ラブソング」のMusic Videoをオマージュした車中のシーンも登場するので、ぜひ楽しみにご覧ください。それぞれの大切な人の存在を感じながら、この曲と映像に触れていただけたら嬉しいです。皆さんの思い出や記憶に、そっと寄り添える楽曲になっていたらと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）