¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡ØS.W.A.T.¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò5Ì¾ÍÍ¤Ë¡ª
¥·¥§¥Þ¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡Ê¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ë¼ç±é¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØS.W.A.T.¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÆó¥õ¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤¬¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë21¡§00¤è¤ê³¤³°¥É¥é¥Þ¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥Þ£Ô£Ö¡¡#³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª¡¡¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Æ±ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù»¡¡ÊLos Angeles Police D ¡Ä
Âè1ÏÃÀè¹ÔÌµÎÁÇÛ¿®¤Ê¤É¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»ÜÃæ
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù»¡¡ÊLos Angeles Police Department¡½¡½LAPD¡Ë½êÂ°¤ÎÆÃ¼ìÉðÁõÀï½ÑÉôÂâ¡¢S.W.A.T.¡ÊSpecial Weapons And Tactics¡Ë¥Á¡¼¥à¤¬¶§°ÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª¡¡ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó8¤¬¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó vs ¿·À¤Âå¡×¤Î¹½¿Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»ØÆ³´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ó¤Î¸·¤·¤¹¤®¤ë·±ÎýÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¤È¤Î´Ö¤ËíÂíà¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÀ¤Âå¸òÂå¤ÎÇÈ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âµÇ°¤¹¤Ù¤¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»150ÏÃÌÜ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤â¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Amazon¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê11·î3Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤ë¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè1ÏÃÀè¹ÔÌµÎÁÇÛ¿®¡Ê10·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
¥·¥§¥Þ¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡Ê¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ë¼ç±é¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È ¡Ä
¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷¾ðÊó
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¤Ë¤Æ10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë21¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚÆó¥õ¹ñ¸ìÈÇ¡ÛËè½µ¶âÍËÆü 21¡§00¡Á ¤Û¤«
¥·¥§¥Þ¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡Ê¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ë¼ç±é¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È ¡Ä
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
º£²ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡ª¡¡¡ØS.W.A.T.¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤¤¤¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢A4¤äB4¥µ¥¤¥º¤âÆþ¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤À¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ØS.W.A.T.¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡ÊÈóÇäÉÊ¡ËÅöÁª¼Ô¿ô5Ì¾ÍÍ¥µ¥¤¥ºËÜÂÎ¡ÄÌó500¡ß500¡Êmm¡Ë¡¿»ý¤Á¼ê¡Ä25¡ß700¡Êmm¡ËÁÇºàÌÊ±þÊçÄùÀÚ11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç±þÊçÊýË¡³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¸ø¼°X¡Ê¡÷dramanavi¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾å¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¹ðÃÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢¨¥Ð¥Ã¥°ËÜÂÎ¤Ë¡ÖFRI 10PM¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Ï¶âÍËÆü21»þ¡ÊÌë9»þ¡Ë¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯É½¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¸ø¼°X¡Ê@dramanavi¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò²ò½ü¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¤´ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ÏÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤ä¸½¶â¤È¤Î¤ª°ú¤´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ±þÊç¤ÎÅþÃå³ÎÇ§¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¤´½»½ê¤¬ÉÔÈ÷¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¾ÞÉÊ¤ÎÇÛÃ£¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¤´ÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ Ä¹´üÉÔºß¤Ê¤É¤ÇÈ¯Á÷¤·¤¿¾ÞÉÊ¤¬ÊÖÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾ÞÉÊ¤ÎºÆÁ÷¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÏ¢Íí¤Ë¤Î¤ßÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÅöÁªÈ¯É½ÊýË¡¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±°Õ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2025 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.