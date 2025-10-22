»³ÅÄ¹§Ç·¤¬60¥¥í¤ÎËî¤ò¼ê¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö42ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤äEXILE¥Í¥¹¥ß¥¹¡¢¿å¸¶´õ»Ò¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿»³ÅÄ¹§Ç·¤¬Âç¤¤ÊËî¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Û¤«①～③
10·î20Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»³ÅÄ¹§Ç·¤¬¡¢Á¥¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö42ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£60¥¥í¤ÎËî¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬Á¥¤Ë¹ø¤«¤±¡¢Î¾¼ê¤ÇÂç¤¤ÊËî¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥¢¤Ç´é²ó¤ê¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤äEXILE¥Í¥¹¥ß¥¹¡¢¿å¸¶´õ»Ò¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤Î²áµîÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥à¥í¥Ä¥è¥·¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀÖÀ¾¿Î¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£