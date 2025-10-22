『with MUSIC』で日本全国のミセスファンを大調査！90歳のファンからのメッセージにメンバーが大感動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月25日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表。デビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEが『with MUSIC』のトークゲストとして初登場する。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」「GOOD DAY」

ORANGE RANGE「花」「トワノヒカリ」

■大森元貴が「青春を全部ベットしよう」と語ったミセス結成時の熱い想いとは？

Mrs. GREEN APPLEは、2025年上半期のチャートでBillboard JAPAN史上初となる主要部門3冠を達成し、国内ストリーミング総再生回数はアーティスト史上初の100億回を突破。

10月25日からはグループ史上最大規模となる55万人動員の5大ドームツアーがスタートし、11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムが同時公開。2作品同時公開は日本人アーティスト史上初の快挙となる。

2025年の数々の活動を、MCの有働由美子と一緒に振り返るミセス。

大森元貴が「僕はもう青春を全部ベットしよう」と語った、バンド結成時の知られざる熱い想いとは？

さらに、7月に日本人アーティストとして初めて東京ディズニーリゾートのアトラクションに提供した楽曲「Carrying Happiness」の制作秘話も語られる。

そして、日本全国のファンを大調査。沖縄県在住の90歳のファンからのメッセージにメンバーの目に込み上げるものが…。

歌唱曲は、累計ストリーミング再生回数6億回を突破し、MC有働もファンと公言する名曲「Soranji」と、2025年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となった最新曲「GOOD DAY」。

■ORANGE RANGEは、沖縄の教会からパフォーマンスを披露

ORANGE RANGEは、沖縄県の海を一望できる教会で、パフォーマンスを披露。楽曲は、日テレでの歌唱は12年ぶりとなる大ヒット曲「花」と10月17日から全国上映となった映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌として書き下ろした最新曲「トワノヒカリ」の2曲。

■番組情報

日本テレビ系『with MUSIC』

10/25（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

アーティスト：ORANGE RANGE、Mrs. GREEN APPLE ※五十音順

■関連リンク

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/