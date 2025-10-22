Photo: 山田洋路

仕事用のPCと、ジム用のシューズ。この2つを1つのバッグに入れる生活なんて、考えたこともありませんでした。

バッグを2つ持つのが当たり前で、その面倒さにも慣れっこになっていたなか、「仕事もジムもこれ1つ」というコンセプトのバックパックを試してみることに。本当にシューズやウェアと仕事道具が共存できるのか、チェックしていきます。

機能美を体現した、都会的なたたずまい

Photo: 山田洋路

こちら、「TOUGH GYM BACKPACK」に使われている高耐久素材「デューロン」 は、しっとりとしてマットな質感。その名の通り、キズや汚れにも強いので、毎日気兼ねなく持ち歩けます。機能性を追求しながらも、ビジネスシーンで浮かないデザイン性は、まさに大人のためのバックパックといった印象。

仕事とジムの「1軍スタメン」が全て収まった

Photo: 山田洋路

最も気になるのが収納力。早速、仕事とジムの全荷物をパッキングしてみました。

仕事道具： 12インチノートPC、モバイルバッテリーとケーブル、A4書類ファイル、メモ帳と筆記用具、水筒 ジム道具： シューズ、Tシャツ、ハーフパンツ、タオル、プロテインシェイカー

結論から言うと、これらの荷物がすべて、すっきりと収まりました。

持ち物が多くても整理が捗る収納設計

Photo: 山田洋路

特に感動したのは、荷物の「住所」が明確に決まっていることです。

まず、底面にある独立したシューズポケット。ここにシューズを入れることで、ほかの荷物と完全に分離できます。これでPCや書類が汚れる心配なく持ち運べる。まさに求めていた機能です。

次にメイン収納の背面側にある衣類収納ポケット。ここにTシャツやタオルを畳んで入れます。ここはマチが広く、見た目以上に大容量。

同じくメイン収納には、クッションで守られたPC専用ポケットと、小物を整理できるオーガナイザーポケットがあります。ここに仕事道具をきれいに収めると、まだスペースに余裕があるほど。サイドポケットには水筒が収まりました。

まさに、考え抜かれた収納設計。ごちゃごちゃになりがちな荷物が自然と整理整頓できるのは、嬉しいです。

フル装備で背負ってみた。気になる重さとフィット感

Photo: 山田洋路

荷物をパンパンに詰めた状態で、実際に駅まで歩いてみました。正直、荷物総量はそれなりにあるので軽くはありません。でも、背負ったときのフィット感と厚みのあるショルダーパッドのおかげで、負担はあまり感じませんでした。

Photo: 山田洋路

さらに地味にありがたかったのが、ショルダーベルトのカムロック機能。歩いているうちにベルトが緩んでくる、あの忌々しい現象が起きないのが快適です。

「TOUGH GYM BACKPACK」に仕事道具とジム道具をまとめてみてはいかがでしょう。仕事帰りにジムに寄るのがこれまで以上にシームレスになり、ハードルが下がるんじゃないでしょうか。

こちらのバックパックについてのより詳しい情報は、以下のWebページをチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

