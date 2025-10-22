¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë
º£Ç¯¤Î10·î¤Ï16²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¡Ö·ÉÏ··î´Ö¡×¤Ç¤¹¡£ËÌµþ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÁ×·ÄÎðÀÄ¾¯Ç¯²Ê³Øµ»½ÑÊ¸²½¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï21Æü¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¤Îµ±¤¡¦¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò°é¤à¡×¤ÈÂê¤·¤¿·ÉÏ··î´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢½ñÆ»¡¢Ãæ¹ñ²è¡¢ÈÇ²è¤Ê¤ÉÅÁÅý·Ý½Ñ¤ÎÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤¬Æ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿Íû·Ã·²¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤ÏÉÔÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡¢ÁÏºîÉñÍÙ¡¢ÃãÆ»¡¢Ãæ°å³ØÅªÍÜÀ¸Ë¡¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢³Ø½¬¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÄ½¨Ë§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Ý»ý¤ä¡¢µ¤ÉÊ¤Î¸þ¾å¤ËÆÃ¤ËÌòÎ©¤Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È²Ê³Øµ»½Ñ¤ÈÀ¸³è´ØÏ¢¤Î¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÊØÍø¤µ¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶µ´±¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢AI¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ÇÆ°²è¤ä¥¢¥Ë¥áÉ÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Çö³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¹âÎð¼Ô¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë