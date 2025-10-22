剛力彩芽　ロングヘアでバラエティに登場も「だれかと思った」「全然顔違くない？」別人級のビジュアルにファン釘付け

10月21日、バラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送。ゲストに、女優の剛力彩芽が登場し、その近影が話題となっている。

この日は「レア名字vsメジャー名字」と題したテーマでトークを展開。剛力とともに、Travis Japanの七五三掛龍也や、元雨上がり決死隊の蛍原徹、くわばたりえなどが出演した。

「番組では、“剛力（ごうりき）”という名字は全国に約50名ほどだと明かした剛力さん。『結婚したら姓が変わっちゃうので、やっぱりできれば婿養子がいい』と名字を変えたくない願望をコメント。すでに剛力のお姉さんは結婚して名字が変わってしまったといい、《私は絶やしたくない》と名字への愛着を語っていました」（テレビ局関係者）

大の剛力ファンであるMCの明石家さんまは「俺が（婿に）行ってもいいけどな」とコメントし笑いが起きるなど、珍しい名字でのトークに花が咲いた今回のオンエア。そんな中、視聴者が注目していたのは、剛力が見せた近影だった。Xには、雰囲気の変わった彼女に驚く声が寄せられていた。

《え、剛力彩芽全然顔違くない？》

《一瞬わからんかった。そのくらいキレイになってる！》

《久しぶりに見た剛力彩芽、別人のよーにキレイになってる》

これまでショートカットのイメージが強かった剛力だが、同番組では、肩まで伸びたロングヘアを披露した。

「この日剛力さんは、肩まで伸びた黒髪を巻き、エレガントな装いで登場。淡いピンクのインナーの上に明るいグレーのスーツ姿を見せた彼女は、大人な女性の雰囲気が漂っていました。これまでのボーイッシュで活発な雰囲気のイメージとは一変し、上品さも兼ね備えていました」（前出・テレビ局関係者）

剛力といえば、2008年から2013年まで雑誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍。2011年のドラマ『大切なことはすべて君が教えてくれた』（フジテレビ系）で本格的に俳優デビューした際、監督の意向でショートカットにした。それ以来、ショートカットのイメージが強くなった剛力だが、2023年頃から徐々に髪の毛を伸ばしている様子が見えていた。

「10月10日に、『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送）にゲスト出演した剛力さん。これまでの髪型について振り返ると、現在は《伸ばせるところまで、ロングにしたい》と、髪を伸ばすことに意欲的のようでした。これからも、まだ見たことのない剛力さんの姿が期待できそうです」（芸能ジャーナリスト）

剛力のイメチェンは成功と言っていいだろう。