Photo: ヤマダユウス型

デザインって言葉の深さを実感しました。

公益財団法人日本デザイン振興会主催のグッドデザイン賞が、今年も開催されました。グッドデザインといえば、カクっとしたGのロゴマークでおなじみですね。

Photo: ヤマダユウス型

授賞式にお邪魔してきましたので、その様子を簡単にご紹介。開催会場は六本木のミッドタウン・タワー！

グッドデザイン賞は1957年から始まった、もうすぐ70周年を迎えるとっても長寿な企画。一方で時代に合わせて柔軟に変化しており、毎年新しい審査方法やカテゴリーを模索しています。

こちらは2024年度グッドデザイン賞二次審査のダイジェスト。幕張メッセを借りて応募作品をすべてチェックする、なんとも大規模な取り組みなんです。

特に今年は大きな変化があり、まず応募作品を20のカテゴリーに分類。それぞれのカテゴリーでトップ5を選出し、全体でベスト100を選出しました。今年の審査対象数は、なんと5,225点にもおよぶ膨大な数！

機能とデザインで災害に立ち向かう

Photo: ヤマダユウス型 写真左から、公益財団法人日本デザイン振興会理事長の深野弘行氏、審査委員長の齋藤精一氏、株式会社家元代表取締役社長の羽田和政氏、坂茂建築設計の坂茂氏、株式会社長谷川萬治商店代表取締役 執行役員社長の長谷川泰治氏、副審査委員長の永山祐子氏、倉本仁氏

5,000点を超える応募からグッドデザイン大賞に輝いたのは、坂茂建築設計が手掛けた「DLT木造仮設住宅」。そう、住宅なんです。

というのも、グッドデザインの対象となるのはモノだけにあらず。文具や家電のほか、建築、インテリア空間、システム、地域への取り組みなど、幅広いジャンルがターゲットとなります。

そして今回「DLT木造仮設住宅」が大賞となったのは、何もカッコいい建築物だからという理由だけではありません。合理性、機能性、それから時代性など、多くの要素を鑑みて、審査員一同で決定しました。

Photo: ヤマダユウス型

じゃあ「DLT木造仮設住宅」とは何なのかってことで、模型を見ていきましょうか。

簡単に言うと、DLTという工法で作られた仮設住宅です。この住宅は、令和6年に発生した能登半島地震の支援プロジェクトの一環として建築されました。

Photo: ヤマダユウス型

ちょっと建築の話になりますが、まずCLT工法というのがあります。木造建築で近年注目されている手法で、万博の大屋根リングにも採用されました。堅牢で木材の持ち味も引き出せますが、コストや加工がやや難しい。

一方のDLT工法は、CLTよりも新しく日本のおいてはまだ珍しい工法。2020年のグッドデザイン賞ではこのDLT工法が受賞したといえば、そのユニークさもわかってもらえるでしょう。

Photo: ヤマダユウス型 DLTのサンプル

DLTのメリットは、加工のシンプルさ。小さい製材所でも作成が可能で、さらに施工後の組み立ても簡単。この特性は、災害直後に急いで住宅を作る必要がある復興支援と非常に相性が良いわけですね。

Photo: ヤマダユウス型

作り方は、木材をギュっと並べて、木ダボを挿すだけ。接着剤も不要で規格化されたパネルとして製材できます。実際に触ってみると、頑丈さも申し分なし。

Photo: ヤマダユウス型

DLTで作られた仮設住宅は、仮設住宅にありがちなとりあえず感がなく、快適さも優美さもヨシ。仮設住宅は原則2年で退去する決まりですが、この住宅は恒久的に利用できる前提で作られています。従来の仮設住宅にはなかったアプローチです。

Photo: ヤマダユウス型

災害時は人手が少なく、例えば建築ならば職人さんが足りないという状況も考えられます。「DLT木造仮設住宅」は、こういった人手が足りない状況でもスピーディな建築が可能。

Photo: ヤマダユウス型

実際の入居者からも「気分が落ち着く」といった声が寄せられています。日本は災害と切っても切れない環境にありますし、経験とアイディアで災害に立ち向かう、その具体例としてこれ以上のものはないでしょう。大賞も納得です。

グッドデザイン受賞作品に触れるチャンス

Photo: ヤマダユウス型

グッドデザインは大賞のほか、各カテゴリーのトップである金賞、グッドフォーカス賞、ロングライフデザイン賞などなど多岐にわたります。受賞作品、見てみたくないですか？

受賞対象をズラっと展示する「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」が、2025年11月1日〜5日まで開催されます。場所は東京ミッドタウン、入場は無料。

デザインは見た目だけじゃあない。機能や時代性、生まれた背景など、様々なアプローチで評価ができる。デザインという概念の懐の広さを、目の当たりにできる貴重な機会でございますよ。

Source: GOOD DESIGN AWARD