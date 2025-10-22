【ハニーズのネイビー】が40・50代におすすめ！ 大人の1軍♡「即戦力ボトムス」

知的な印象を与え、凛とした佇まいを演出するネイビーは、大人のワードローブに備えておきたいカラーと言えそう。今回は【ハニーズ】から、着回し力優秀な「即戦力ボトムス」をご紹介。休日にもお仕事にも使えるテーパードパンツとナロースカートは、ミドル世代の1軍になる予感。

穿き心地もお手入れも楽ちん！ スタイルアップも狙える1軍パンツ

【ハニーズ】「美ージーテーパード」\2,980（税込）

気になるお腹まわりや太ももをカバーできそうなタック入り。裾にかけて細くなるテーパードシルエットとセンタープレスで、スタイルアップも狙えるパンツ。ストレッチ素材とウエストゴムで穿き心地も楽ちんそうです。洗濯機で洗えてシワになりにくくお手入れ簡単なパンツは、ついヘビロテしたくなるかも。

ベルトループが付いて着回し力がさらにパワーアップ！

「シリーズ累計70万枚」（公式オンラインストアより）売れている大ヒットパンツ。2025年秋よりベルトループが付き、リニューアルしています。ブラウスをタックインしてベルトを締めれば、きちんと感のあるオフィスコーデが完成。着回しの利くパンツは、オンにもオフにも活躍してくれます。

ミドル世代の願いを叶えてくれそうな美シルエットスカート

【ハニーズ】「ナロースカート」\2,480（税込）

体型を拾いにくく細見えも狙える、絶妙なIラインシルエットが特徴。長めの着丈で、大人っぽく上品に穿けるスカートは、甘すぎるのが苦手なミドル世代の「こんなの欲しかった」を叶えてくれそう。ウエストゴム & 足さばきしやすいバックベンツ入りで、ストレスフリーにおしゃれを楽しめるはず。

キレイめスウェット素材でテイスト問わず活躍

レーヨンブレンドのスウェット素材で作られているスカートは、カジュアルにもキレイめにも合わせやすく、テイスト問わず着回しOK。ロゴTをアクセントにカーディガンをサッと羽織れば、大人に似合う秋コーデが完成。足元はパンプスでレディに決めて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：mana.i