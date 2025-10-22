秋元康氏プロデュースの１１人組ガールズグループ・ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮが２２日、都内で２ｎｄミニアルバム「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」リリースイベントを開催した。

雨の中でもリード曲「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」のパフォーマンスを含むミニライブで盛り上げた。同曲のＭＶも最速上映され、ＨＡＮＮＡ（１６）は「ＭＶを撮影した場所も（２３年のファーストシングル）眼差しＳｎｉｐｅｒと同じ場所で初心を忘れずに撮ることができた。２年前からは進化していると思う」と自信をのぞかせ、「このＭＶをきかっけにたくさんの方に知っていただきたい」とアピールした。

流されたＭＶ内では、ＨＡＮＮＡが耳にピアスの穴を開けようとするシーンが流れ、メンバーもファンも驚き。「どんな意図が込められているの？」と問われたＨＡＮＮＡは「私の心もピアスを開けることによって一歩前進、勇気を出す、踏み出す意味がリンクされている」と説明。「本当に開いているのか？」と重ねて聞かれると、直後に握手会があることからも「見に来てください」と呼びかけるにとどめていた。