「なんだこの匂い…？」何やら家の中の匂いに違和感を覚えた猫さん。その匂いの発生源を特定するまでの様子と猫さんの表情が笑えると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で4万再生を突破し、笑い泣きの絵文字やコメントが多数寄せられました。

【動画：飼い主が帰宅すると、家の匂いを『くんくん』し始めた猫→『笑撃の展開』】

家の中の匂いが気になるジルちゃん

TikTokアカウント「じるるい サイベリアン」に投稿されたのは、飼い主さんが仕事から帰宅した直後のサイベリアン「ジル」ちゃんの姿。同じくサイベリアンの「ルイ」ちゃんと暮らしている、お姉ちゃん猫さんです。

ある日、仕事が終わって帰宅してイスに座っていた飼い主さん。ところが、何だかジルちゃんの様子がいつもと違ったのだとか。しきりに辺りを見回して、家の中の匂いを嗅ぎまわっていたといいます。

匂いの元を調査中

「なんだ、この匂い…」と必死に匂いの元を調査するジルちゃん。そして徐々に飼い主さんの方向へ歩いてきたとのこと。ジルちゃんが一歩ずつ近づいてくるタイミングで、飼い主さんは何だか嫌な予感がしたそうです。

匂いの元を特定するために近づいてきたジルちゃんは、座っている飼い主さんの前で立ち止まってしまったそう。飼い主さんの嫌な予感は見事に的中。そしてジルちゃんは、また恐る恐る歩みを寄せてきたといいます。

悲しい現実

「失礼やぞ？やめてくれ…」という願いも届かず、ジルちゃんは飼い主さんが履いている靴下の匂いをくんくん。やはり匂いの発生源は飼い主さんの靴下だったようです。

ジルちゃんに"臭い"と思われてしまい、飼い主さんは「仕事終わりにこれは辛い…！」と悲しんだそう。そんな飼い主さんには申し訳ないですが、遠慮がちに近づいてきたジルちゃんの姿が面白くて、思わず笑みがこぼれてしまいました。

投稿には「やだぁー笑」「これは死ぬ」「これは臭www」「ジワる」といったコメントが寄せられており、ジルちゃんの姿を見て思わず笑ってしまった方も多いでしょう。

TikTokアカウント「じるるい サイベリアン」では、ジルちゃんの威圧感に圧倒されるルイちゃんの様子や、ルイちゃんと絶妙に距離を取るジルちゃんの様子など、クスッと笑える日常の様子が投稿されています。

ジルちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「じるるい サイベリアン」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。