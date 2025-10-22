山崎紘菜、美脚際立つ膝上ミニ姿「理想のスタイル」「眼福」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の山崎紘菜が22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳美人女優、ショーパンから美脚スラリ
山崎は「＃週刊文春 ＃原色美女図鑑 発売中です〜〜」とつづり、「週刊文春」10月23日号（文藝春秋）のオフショットを公開。グレーのニットや、オレンジのざっくり編まれたニットにカーキのショートパンツを合わせたコーディネートで、ほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「美脚に目がいく」「野球ユニフォームも似合う」「可愛すぎる」「かっこよくて可愛い」「憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
