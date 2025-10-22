マニア大絶賛♡【スタバ】コーヒーのお供にしたい「新作ケーキ」

秋の味覚を楽しめそうな栗系の「新作ケーキ」を【スターバックス】で味わいませんか？ 食欲をそそる、プチ贅沢感のあるものがラインナップ中。頑張った自分へのご褒美がてら、コーヒーのお供に選ぶのも良さそうです。今回はマニアも絶賛した、カフェタイムにおすすめしたいパウンドケーキ & モンブランをご紹介します。

2種類の生地を合わせた「マロンパウンドケーキ」

サクッと食べられそうなお手軽感のあるパウンドケーキ。公式サイトによると「中心に栗の甘露煮」が入っており、ホクホクとした食感に癒されそうです。生地は「プレーン生地」と「マロン生地」を合わせたプチ贅沢仕様で、インスタグラマー@ayumin0220stbさんも「甘さ控えめになった分生地の栗の風味が引き立つ」と絶賛。ブラックコーヒーと共に味わえば、ちょっと大人な気分が満喫できそうです。

ムース × ホイップの2層仕立て！「手しぼり栗のモンブラン」

インスタグラマー@yuumogu22さんが「素晴らしい」「専門店レベル」と絶賛したこちらのモンブラン。ごろっとした栗がそのまま乗っており、自分へのご褒美にぴったりな贅沢感があります。ペーストを絞った内側は、公式サイトによると「マロンムース」「ホイップクリーム」を重ねた2層仕立ての本格派。コーヒーの深みと、栗の優しい味わいがバランス良く味わえそうです。

