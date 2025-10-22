3発＆10Kが意外な話題に発展

米大リーグのドジャースは、2年連続でワールドシリーズ進出。ブルージェイズと24日（日本時間25日）から世界一をかけて戦う。大谷は17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打っては3本塁打、投げても7回途中無失点10奪三振の二刀流で大暴れ。シリーズMVPに輝き、日米に衝撃を与えた。その反響は凄まじく、米国内で大人気の他競技にまで意外な影響を及ぼしていた。

「レイダースを救える唯一の男」

X上で米ファンが投稿した、こんな嘆きがバズっている。添付されていた画像は大谷が背番号17をまとっている。しかしドジャースではない。NFLレイダースの黒いユニホームをまとったコラージュだった。

レイダースは今季2勝5敗と地区最下位に沈んでいる。苦境のタイミングで大谷の大爆発。打って、投げて、走って一流の身体能力には、元NFLスター選手のJJ・ワット氏も太鼓判を押すなど、仮に他競技でも通用したであろうと見る声が多い。

ブルワーズ相手に打っては3本塁打、投げても10奪三振と投打に躍動した大谷にすがった米ファンのこの投稿は、100万表示を超える大反響に。様々なコメントも集まった。

「クォーターバック、エッジラッシャーとキッカーだ」

「その通りだ。ショウヘイ・オオタニはフットボールでも素晴らしい活躍をするだろう」

「彼はパスで4TD（タッチダウン）決めて、ランでも2TD、しかもその（パスの）うち2つは自分でキャッチするぞ」

「これは本当かもしれない」

「この男でさえレイダースは救えない」

「それはないね。彼はエンゼルスを救えなかった」

「史上最高のツィート」

「オオタニは何でもできるから、彼ならできても不思議じゃない」

「レイダースにはヒーローが必要！！」

思わぬところでも話題になるのはさすが世界的スーパースターの影響力といったところ。2年連続世界一へ、その活躍から目が離せない。



