警戒心の強い猫さん

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、保護当初から大変貌したという元野良猫の「こいくち(愛称こい)」ちゃんの姿です。

子猫の時から公園で暮らし、一足先に保護した姉妹のうすくちちゃんや他の兄妹と比べても、人一倍警戒心が強かったというこいちゃん。そこでご夫婦は毎日公園へと通って信頼を築き、保護することができたそうです。

信頼を取り戻すまで

ところが、突然知らない場所に連れてきたことで信頼に亀裂が…。暗くて狭い場所に籠もり続け、人を信用していないような表情に。「シャー！」付きの強烈猫パンチで、パパさんの悲鳴が上がることも多々あったといいます。

それでも信頼回復のため、ご夫婦が愛情を持って接し続けた結果、こいちゃんに変化が訪れます。じっと見つめてくることが増え、少しずつ距離を縮めていくと、保護から11ヵ月後には名前を呼ぶと可愛いお返事をしてくれるまでに。そして、保護から3年が経った現在は…。

驚きの成長

積極的に撫でてアピールをしたりストーカーをしたりと、甘えん坊猫に大変貌！相変わらず可愛いお返事をしてくれるそうで、ある時にはなんと、ママさんの上に自ら乗ってきたのだとか。ママさんも感激のこいちゃんの成長ぶりに、こちらまで嬉しくなってしまいます。

この日以降、こいちゃんは乗ってくるようになり、2日後にはすっかり寛いでいたそう。しかし、甘えん坊はまだママさん限定らしく、パパさんには塩対応気味なのだとか。こいちゃんに甘えてもらえる日を目指して、日々努力を続けるパパさんなのでした。

投稿には「こいちゃんが主様の上で寛げるようになるなんて、感慨深いですね」「控えめなこいちゃんの甘える声が愛おしい」「すいません、主さんの叫び声でビックリ&吹き出しました」「主様達の距離感の掴み方が上手いんでしょうね」「こいちゃんが甘えられるようになって良かったです」といったコメントが寄せられました。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。