モデル・レースクイーンの名取くるみ（29）が21日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。第一線で活躍するサーキットの女神が“愛車グラビア”で魅せた。



【写真】どっちの方がスタイルいい？愛車の前でポーズ

今回のグラビアでは、納車されたばかりの愛車・日産「フェアレディZ」とともに撮影。貫禄あふれるグラマラスボディを存分に見せつつ、レースクイーンにふさわしいクルマ愛あふれる仕上がりになっている。



自身のインスタグラムでも、21日の投稿で「愛車と初の週刊誌デビューです」とオフショットを添えて告知。「カスタムもしてるので車のボディラインにもぜひ注目してね」と見どころを告知した。



名取は2018年にデビューし、21年に「ミスFLASH2021」でグランプリ、23年には「日本レースクイーン大賞2022」でもグランプリを受賞するなど活躍。今年6月、自身のSNSを通じて「フェアレディZ」（Z34）が納車されたことを報告していた。



同号は元乃木坂46の相楽伊織が表紙を飾った。そのほか、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花なども登場している。



（よろず～ニュース編集部）