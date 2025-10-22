元乙女新党のメンバーで女優の其原有沙（そのはら・ありさ）が２２日、東京・品川区の六行会ホールで、ヒロインを務める劇団シアターザロケッツ第１８回舞台公演「お客様に神様です ＨＯＴＥＬ【２】」の初日を迎えた。

２０２３年に上演された「お客様に神様です ＨＯＴＥＬ」の続編。同劇団の公演に初出演する其原は、開演前に行われた取材会で「稽古ではすごくドキドキしていたけど、皆さんに支えられながら面白い作品ができあがった」と自信を見せた。

「ほぼ初めて」というコメディーのテンポを体に染み込ませるため、通常の２倍速での練習を取り入れたという。自身のコメディー体験については「幼少期に（志村けんさんの）『バカ殿』をずっと見ていて、そういうものに出てみたいなとずっと思っていた。コメディーは小さい頃から好きだったんだろうな」と振り返った。

ソロでのダンスも初体験。「昔、アイドルをやっていた時も経験がなかった。新たなチャレンジ。舞うことの楽しさを表現したい」と言葉に力を込めた。

前作に続いて主演を務める佐藤弘樹は「新しい風を吹き込んでもらって、僕自身も楽しくやらせていただいている」。かつてお笑いユニット「ザ・プラン９」に所属した鈴木つかさも、２作続けての出演。「僕の経験上初めて、続編の方が７倍ぐらい面白い」と出来栄えに太鼓判を押した。

取材会には正木郁、関根ささら、棚橋幸代も出席した。