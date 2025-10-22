Mrs. GREEN APPLE、バンド結成時の熱い想い告白 楽曲「Carrying Happiness」制作秘話も
25日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演者と歌唱曲が、発表された。ORANGE RANGE、Mrs. GREEN APPLEが出演する。
【番組カット】シックな正装で！Mrs. GREEN APPLE
今年デビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEは、同番組のトークゲスト初出演となる。25日からはミセス史上最大規模となる55万人動員の5大ドームツアーがスタートし、来月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開。2作品同時公開は日本人アーティスト史上初の快挙となる。そんなMrs. GREEN APPLEの今年の数々の活動をMC・有働由美子とともに振り返る。
大森元貴(Vo/Gt)が「僕はもう青春を全部ベットしよう」と語った、バンド結成時の知られざる熱い想いとは。7月に日本人アーティストとして初めて東京ディズニーリゾートのアトラクションに提供した楽曲「Carrying Happiness」の制作秘話も語る。
そして、日本全国のファンを調査する。沖縄県在住の90歳のファンからのメッセージにメンバーの目に涙が込み上げる。
歌唱曲は、有働もファンと公言する名曲「Soranji」、今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となった最新曲「GOOD DAY」となる。
ORANGE RANGEは地元・沖縄から豪華2曲のSPライブを届ける。同局での歌唱は12年ぶりとなる大ヒット曲「花」と、上映中の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌として書き下ろした最新曲「トワノヒカリ」の2曲を、沖縄県の海を一望できる教会でSPライブする。
