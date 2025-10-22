県内はクマの出没が、昨夜からきょうにかけても続いています。こちらは昨夜、富山市でカキの木に登って実を食べるクマの姿です。カキを食べにくるクマが相次ぐ中、県は、実を収穫することや不要なカキの木は伐採することを呼びかけています。



夜の闇の中、木に登り、夢中になってカキの実を食べるクマ。



ツキノワグマの特徴である胸に三日月のような白い模様が確認できます。



昨夜、富山市大沢野地域の二松にある住宅の敷地で撮影されました。





市の職員と猟友会がけさ、現地を調べたところ、カキの木にクマの爪痕を確認しました。また、およそ1.5キロ離れた富山市松野では、きょう午前7時ごろ住宅の敷地内で、この家の男性がクマのふんを見つけました。ふんを見つけた男性「ここまで来ているね。こっちに来たと思う。ここにたくさんカキの木、上にもある」ふんの跡をたどると、カキの木がありました。ふんを見つけた男性「怖いですね。ひとごとじゃない」近くの別のカキの木でもきょう、ふんが見つかりました。このカキの木には、おととしもクマが出没しました。男性は、周辺のカキを含め、これまで収穫して食べていたといいますがー。記者「伐採も検討する？」ふんを見つけた男性「そうですね、だんだんまわりがそういう状況になってきているので」富山市内ではきょう、クマの痕跡が9件確認され、このうち5件が住宅密集地などの生活圏です。県は、不要なカキの木を伐採することや、クマのふんや爪痕を見つけた場合は、近くに潜んでいる可能性があるので注意するよう呼びかけています。