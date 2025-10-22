「透明感がやばい」芳根京子、美肩を見せたシンプルコーデSHOTに反響「綺麗でとてもキュート」

10月21日、芳根京子がInstagramを更新した。

【写真】愛するフェレットとの笑顔SHOTも公開

芳根は、自身のInstagramアカウントにて、「この度初めてのカレンダーを発売させていただきます！ 12月分のいろんな衣装、ヘアメイクでとっても楽しい撮影でした！」と報告。

さらに、「たぬも撮影に参加しました」と明かし、透明感のある肌が映えるシンプルな衣装姿や、飼っているフェレットを抱いた写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「綺麗でとてもキュート」「透明感がやばい」「笑顔ステキ」「最高に可愛い」「初カレンダー嬉しい」「ずっとずっと待ってました」「楽しみにしてます！！！！」などの反響が寄せられている。

2013年にフジテレビ系ドラマ『ラスト・シンデレラ』で女優デビューした芳根は、その後もコンスタントにドラマや映画などに出演。今後は、11月14日公開予定の映画『君の顔では泣けない』で主演を務めることがアナウンスされている。

なお、同カレンダーは“芳根京子の今”がテーマとなっており、12月15日に発売予定。発売にあたってのイベントも予定しているとのことだ。