近所のおばあちゃんが大好きな2匹のわんこ。会えるまで待ち続けるほどその愛は深いようで…？相思相愛な光景は話題を集め、投稿は記事執筆時点で4.8万回再生を突破。「泣きそう」「おばあちゃんの生きがいだね」「優しさいっぱい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんのことが大好きな２匹の犬→会えない日は心配して家まで行き…まるで『本当の孫』のような行動】

おばあちゃんが大好きなわんこたち

TikTokアカウント「mochigomebrothers」の投稿主さんご夫婦の愛犬は、柴犬「おもち」くんとシベリアンハスキーの「おこめ」くん兄弟。性格が真逆だという2匹ですが、共通していることがあるそう。それは『近所に住むおばあちゃんが大好き』だということ。

おばあちゃんの顔を見ないと心配なのか、毎日のように通い詰めては玄関前でずっと待ち続けるのだとか。どっしりと腰を据えておばあちゃんを待ちわびるおもちくんは、貫禄たっぷりながらなんともいじらしい姿だったそう。

ハグを優しく受け入れます

おばあちゃんに会えた2匹は体全身を使って大喜び…というよりも、落ち着いた物腰で接している様子。もしかすると、おばあちゃんに合わせて接し方を変えているのかもしれませんね。撫でやすいように背中を預ける様子は微笑ましい限り。

おばあちゃんが思いっきりハグしても優しく受け入れる2匹。心から大好きなことが分かる嬉しそうな笑顔を見せていたそう。

絆の深さに感動

おもちくんとおこめくんがおばあちゃんを大好きなように、おばあちゃんも2匹の存在が心の拠り所になっているのでしょう。わんこの癒しのパワーは唯一無二といっても過言ではありません。

2匹とおばあちゃんの間に流れる優しい時間は、血の繋がり以上の絆の深さを感じます。これからも元気と癒しを届け続けてくださいね。

この投稿に温かな気持ちになった人は多いようで「優しくて泣けてくる…」「セラビードッグですね」「お互いに幸せだ♡」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mochigomebrothers」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております