10月15日、東宝が中間決算を発表した。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」や「国宝」の大ヒットを受け、2026年2月期の業績予想を上方修正。売上高は20％、営業利益は14％上振れる見通しだが、それでも営業利益は前期からほぼ横ばいの見通しだ。この現象が映し出す東宝の“好調ぶり”とその背景を、森田宗一郎記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:49 本編スタート

01:08 東宝の決算はどうだった？

08:51 ヒットが相次ぐ秘訣は？

13:05 好循環が加速した転機

17:08 東宝の勢いはこのまま続くのか

22:27 課題の克服へどんな手を打つ？

【出演者】

森田 宗一郎（もりた・そういちろう）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/%E6%A3%AE%E7%94%B0_%E5%AE%97%E4%B8%80%E9%83%8E

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン 動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（滝 祐夏・岡崎 司・立松 龍介）

編集：昼間將太

サムネイル内写真：今井康一

※動画内のデータは収録時点（2025年10月20日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

