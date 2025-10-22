¹â»ÔÆâ³Õ¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¡¡ÉÔµºÜµÄ°÷7¿Í¤òÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤Ëµ¯ÍÑ¡ÄÌîÅÞ¤ÏÈãÈ½
22Æü¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ËÌÄ«Á¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷7¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÌîÅÞ¤«¤éÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡¡¾®Àô»á¡È¥³¥á¡É¤«¤éËÉ±Ò¤Ø
¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤«¤é°ìÌë¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ê22Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡Ë
¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤ÆÍ½ÄêÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ç¸å¤Û¤É¡×
¹²¤¿¤À¤·¤¤Ëë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¹â»Ô¿·¼óÁê¡£ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó30Ê¬¸å¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ê22Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¡Ë
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÎÎ³¤¤äÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈôÍè¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈËÜ³Ê»ÏÆ°¡É¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¡£22Æü¤Ï¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Ç¿·Âç¿Ã¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÇÀ¿åÁê¡£¡È¥³¥áÂç¿Ã¡É¤È¤·¤Æ·ãÆ°¤Î5¤«·î¤ò²á¤´¤·¤¿¾®Àô»á¤«¤é¡¢½éÆþ³Õ¤ÎÎëÌÚ·ûÏÂ»á¤Ë¡£
ÎëÌÚ·ûÏÂ¡¡¿·ÇÀ¿åÁê
¡Öº£¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Î¤¢¤êÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÀôÁ°Âç¿Ã
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ó¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸åÇÚ¤Ë½õ¸À¤ò»Ä¤·¡¢¿¦°÷¤é¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤¿¾®Àô»á¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ø¡£
¾®Àô¿·ËÉ±ÒÁê
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÊë¤é¤·¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¡¦ÎÎ³¤¡¦ÎÎ¶õ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤êÈ´¤¯¡×
ËÉ±ÒÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡È¥¢¥Ë¥á¡ÉÇ®ÊÛ
¹ñ¸òÁê¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¡È»ØÄêÀÊ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¶â»Ò¶³Ç·»á¤¬½¢Ç¤¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎºÇÇ¯¾¯³ÕÎ½¡£¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡¢42ºÐ¡£·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¿·Àß¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÌîÅÄµªÈþ¡¡¿··ÐºÑ°ÂÊÝÁê
¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°ìËë¤â¡Ä¡£
¨¡¨¡Âç¿Ã¤Î¤´´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²èÅù¤ÎÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¡£
¡È¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¹¥¤¡É¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÀïÎ¬¤âÃ´¤¦¾®ÌîÅÄ¿·Âç¿Ã¡£
¾®ÌîÅÄµªÈþ¡¡¿··ÐºÑ°ÂÊÝÁê
¡ÖÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ÖÊý¡¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¡¦¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤«¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë¹ñ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¢Éð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¹¥¤¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÅúÊÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¾®ÌîÅÄµªÈþ¡¡¿··ÐºÑ°ÂÊÝÁê
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢Ä¹¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤¿¡Ä¡×
¢£¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä
°ìÊý¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÈÇÈÌæ¡É¤ò¹¤²¤¿¤³¤È¤â¡£
¾åÌî¸°ìÏº¡¡¿·¸üÏ«Áê
¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤ò¤á¤°¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¾åÌî¸°ìÏº¡¡¿·¸üÏ«Áê
¡Ö¡Ê»Ä¶È»þ´Ö¤Î¡Ë¾å¸Âµ¬À©¤¬²áÏ«»àÇ§Äê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¡£½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï21Æü¡¢¾åÌî¿·¸üÏ«Áê¤Ë¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤È½¾¶È¼Ô¤ÎÁªÂò¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡×¤È»Ø¼¨¡£
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÉÔµºÜµÄ°÷¡É¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇÉü³è¡¡ÌîÅÞ¤ÏÈ¿È¯
¤Þ¤¿¡¢¿Í»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡£
¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É¤ÇÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤ò¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤Ë¤ÏËÙ°æ´à»á¡¢ÇÀ¿åÉûÂç¿Ã¤Ëº¬ËÜ¹¬Åµ»á¡¢¹ñ¸òÉûÂç¿Ã¤Ëº´¡¹ÌÚµª»á¡¢¹ñ¸ò¡¦Éü¶½ÉûÂç¿Ã¤Ë¼ò°æÍÇ¹Ô»á¤Î4¿Í¡£
À¯Ì³´±¤Ë¤â¡¢ºâÌ³À¯Ì³´±¤Ë¹â¶¶¤Ï¤ë¤ß»á¡¢·Ð»º¡¦Éü¶½À¯Ì³´±¤Ë¾®¿¹ÂîÏº»á¡¢¹ñ¸òÀ¯Ì³´±¤Ë²ÃÆ£Îµ¾Í»á¤È¡¢3¿Í¤Î¡ÈÉÔµºÜµÄ°÷¡É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ë¤Ï21Æü¡¢Æ±¤¸¤¯ÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿º´Æ£·¼»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ßÅÄÀ¯¸¢¡¦ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ïµ¯ÍÑ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÉÔµºÜµÄ°÷¡É¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤ÏÈ¿È¯¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÁªµó¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢À¯ÎÑ¿³¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇ¤Ì¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀâÌÀ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¡×