マーベル作品にて新たなキャプテン・アメリカを演じたアンソニー・マッキーと、映画『ゾンビランド』や『デッドプール』の脚本家がタッグを組み、伝説的ゲームを実写ドラマ化した「ツイステッド・メタル」より、新たな場面写真が公開された。

2023年7月にアメリカの動画配信サイトPeacockでシーズン1が配信され、配信開始から2週間でPeacock史上最も視聴されたコメディシリーズ作品として新記録を樹立。痛快感MAXで繰り広げられるノンストップ・カーアクションが魅力の一つの本作は、海外批評サイトRotten Tomatoesにて、批評家スコア92%、オーディエンススコア84%(2025年10月16日時点)と高評価を獲得している。

© 2025 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved. © 2025 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved. © 2025 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved. © 2025 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved.

場面写真では、多くの視聴者が魅了されているスウィート・トゥースが熾烈な戦いを繰り広げているシーンや、悪魔のような角を生やし、物々しい雰囲気を放つキャラクターの姿も。

原作ゲーム「ツイステッド・メタル」は、人気ゲーム「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズのクリエイター、デイビッド・ジャッフェ氏が手掛けたカーアクションゲーム。1995年に第1作が発売され、海外では2012年発売の PlayStation®3版まで8作品がリリースされている。シリーズを通してアイスクリーム・トラックに乗った謎のピエロ“スウィート・トゥース”が登場するのが特徴で、そのインパ クト抜群の強烈なキャラクターはカルト的な人気を誇っている。

Huluではシーズン1も全話見放題で配信中。ハイスピード&ノンストップで展開される本作を余すことなく堪能しよう。