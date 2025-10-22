2児の母・安田美沙子「習い事から帰って40分でできた」手作り夕食公開に驚きの声「品数多くてすごい」「40分のクオリティじゃない」
【モデルプレス＝2025/10/22】タレントの安田美沙子が10月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
安田は「習い事から帰って40分でできた。。冷凍餃子ありがと！」とつづり、夕食を公開。冷凍餃子のほか、焼き鮭、野菜料理、煮物、白米、汁物が並んでおり、「ビジュアルは許して」と添えている。
この投稿には「40分のクオリティじゃない」「すごすぎる」「お忙しいのに…尊敬です」「品数多い」などの反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
