安田美沙子／2018年撮影（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/22】タレントの安田美沙子が10月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】43歳2児の母タレント「40分で作った」6品並んだ食卓

◆安田美沙子「帰って40分でできた」夕食公開


安田は「習い事から帰って40分でできた。。冷凍餃子ありがと！」とつづり、夕食を公開。冷凍餃子のほか、焼き鮭、野菜料理、煮物、白米、汁物が並んでおり、「ビジュアルは許して」と添えている。

◆安田美沙子の投稿に反響


この投稿には「40分のクオリティじゃない」「すごすぎる」「お忙しいのに…尊敬です」「品数多い」などの反響が寄せられている。

安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】