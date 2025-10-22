お菓子の空箱集めて→まさかのお城を建築！？芸術的作品に3.1万いいね「細かなキャラ配置」「天才か」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、空職人 はるきる(@02ESyRaez4VhR2l)さんの投稿です。

すご過ぎる才能！

お菓子を食べたあとに残るお菓子の空って、「何かに使えそう」「取っておこう」と思う方、割といると思うのですが、今回空職人 はるきるさんがそんなお菓子の空で作ったあるものがすごいと話題になっていましたので、ご紹介します。

Ⓒ02ESyRaez4VhR2l

Ⓒ02ESyRaez4VhR2l

森永ビスケットたちの空で工作しました！

なんと、これはすごい！屋根も塔も、ぜ～んぶお菓子の空。これはもう工作の域を超えています。空ひとつで広がる世界がすてきですね。お菓子にデザインされているキャラクターを上手に活用しているところもかわいいです。

この投稿には「細かなキャラ配置可愛い」「天才か」といったリプライがついていました。捨てるはずのが宝物になる、すばらしい投稿でした。

