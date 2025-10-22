お菓子の空箱集めて→まさかのお城を建築！？芸術的作品に3.1万いいね「細かなキャラ配置」「天才か」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、空箱職人 はるきる(@02ESyRaez4VhR2l)さんの投稿です。
なんと、これはすごい！屋根も塔も、ぜ～んぶお菓子の空箱。これはもう工作の域を超えています。空箱ひとつで広がる世界がすてきですね。お菓子の箱にデザインされているキャラクターを上手に活用しているところもかわいいです。
すご過ぎる才能！
お菓子を食べたあとに残るお菓子の空箱って、「何かに使えそう」「取っておこう」と思う方、割といると思うのですが、今回空箱職人 はるきるさんがそんなお菓子の空箱で作ったあるものがすごいと話題になっていましたので、ご紹介します。
Ⓒ02ESyRaez4VhR2l
Ⓒ02ESyRaez4VhR2l
森永ビスケットたちの空箱で工作しました！
なんと、これはすごい！屋根も塔も、ぜ～んぶお菓子の空箱。これはもう工作の域を超えています。空箱ひとつで広がる世界がすてきですね。お菓子の箱にデザインされているキャラクターを上手に活用しているところもかわいいです。
この投稿には「細かなキャラ配置可愛い」「天才か」といったリプライがついていました。捨てるはずの箱が宝物になる、すばらしい投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）